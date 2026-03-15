Bolsonaro apresenta melhora da função renal, mas marcadores inflamatórios aumentam

247 - Jair Bolsonaro apresentou melhora na função renal e evolui com estabilidade clínica, segundo boletim médico divulgado neste domingo (15). As informações foram publicadas pela CNN Brasil com base no comunicado emitido pela equipe médica responsável pelo tratamento.

De acordo com o informe divulgado pelo Hospital DF Star, Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade hospitalar, em Brasília, onde segue em tratamento contra uma broncopneumonia bacteriana bilateral. Apesar da melhora na função renal, exames apontaram uma nova elevação dos marcadores inflamatórios no sangue.

Diante desse quadro, os médicos decidiram intensificar o tratamento com antibióticos. Segundo o boletim, foi necessário ampliar a cobertura do medicamento para combater a infecção identificada nos exames laboratoriais.

Bolsonaro está hospitalizado desde a última sexta-feira (13), quando apresentou sintomas graves, incluindo febre alta, queda na saturação de oxigênio, sudorese e calafrios. Após a realização de exames de imagem e análises laboratoriais, a equipe médica confirmou o diagnóstico de pneumonia bacteriana bilateral causada por broncoaspiração — quando líquido do estômago é aspirado para os pulmões.

Antes da internação, o ex-presidente estava detido na unidade prisional conhecida como Papudinha, localizada no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, onde cumpre prisão desde janeiro. A piora no estado de saúde levou à sua transferência emergencial para atendimento hospitalar especializado.Mesmo com sinais de estabilidade clínica, Bolsonaro continua sob monitoramento intensivo na UTI e ainda não há previsão de alta hospitalar. A expectativa da equipe médica é de que o tratamento exija pelo menos uma semana de internação para acompanhamento da evolução da infecção e resposta aos medicamentos.

O boletim médico divulgado neste domingo detalha o estado clínico atual do ex-presidente:

"Brasília, 15 de março de 2026 - O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital DF Star em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração. Evoluiu com estabilidade clínica e melhora da função renal, porém com nova elevação dos marcadores inflamatórios no sangue. Em decorrência destas alterações, houve necessidade de ampliar a cobertura dos antibióticos. Segue com suporte clínico intensivo e com intensificação da fisioterapia respiratória e motora. Não há previsão de alta da UTI neste momento."

Além da administração de antibióticos, Bolsonaro segue recebendo suporte clínico intensivo, incluindo fisioterapia respiratória e motora. O acompanhamento constante busca evitar complicações respiratórias e garantir a recuperação gradual do quadro infeccioso.A equipe médica continua monitorando os indicadores clínicos do ex-presidente nas próximas horas, especialmente os níveis de inflamação e a resposta ao tratamento antibiótico, fatores considerados decisivos para a evolução do quadro de saúde.