Bolsonaro está abatido e com sinais de cansaço, diz Flávio

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou neste sábado (14) que o ex-presidente Jair Bolsonaro está abatido e apresenta sinais de cansaço durante a internação no Hospital DFStar, em Brasília. Segundo o parlamentar, o pai também voltou a ter crises de soluços enquanto recebe tratamento médico.

Jair Bolsonaro está internado desde sexta-feira (13) após apresentar febre, náuseas e calafrios. O ex-presidente foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana e permanece sob cuidados médicos na unidade hospitalar da capital federal.

Ao deixar o hospital após visita ao pai, Flávio Bolsonaro relatou o estado clínico do ex-presidente. “Ele voltou a apresentar crises de soluços e está abatido, com sinais de cansaço”, afirmou o senador.

Apesar das manifestações de cansaço relatadas pela família, o boletim médico divulgado pela equipe responsável pelo atendimento indica que o quadro de saúde de Bolsonaro é considerado estável. O tratamento inclui uso de antibióticos e sessões de fisioterapia.

Jair Bolsonaro estava detido desde janeiro na sala de Estado-Maior do 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecida como “Papudinha”, em Brasília. Ele cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Após apresentar sintomas como febre, náuseas e calafrios, o ex-presidente foi transferido da unidade prisional para o Hospital DFStar, onde permanece internado e sem previsão de alta hospitalar. Segundo a equipe médica, ele segue em observação enquanto recebe tratamento para combater a infecção respiratória.