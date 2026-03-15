Michelle Bolsonaro compartilha vídeo atacando jornalistas, que recebem ameaças de bolsonaristas

247 -A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou em seu perfil no Instagram um vídeo que acusa jornalistas de desejarem a morte do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A gravação mostra profissionais da imprensa que acompanham, do lado de fora do hospital DF Star, em Brasília, as atualizações sobre a internação e o estado de saúde do ex-mandatário.

Alguns dos jornalistas que aparecem nas imagens já haviam recebido ameaças antes mesmo de o conteúdo ser compartilhado pela ex-primeira-dama. Pelo menos dois profissionais registraram boletim de ocorrência após intimidações e ameaças de morte, informa o UOL..

Vídeo grava jornalistas em frente ao hospital

O vídeo divulgado por Michelle foi produzido por uma influenciadora alinhada ao bolsonarismo. Nas imagens, ela filma jornalistas que estavam trabalhando na área externa do hospital DF Star, onde Jair Bolsonaro permanece internado.

A gravação teria sido realizada no primeiro dia da internação do ex-presidente. O material foi posteriormente divulgado nas redes sociais com uma interpretação que acusa os profissionais de imprensa de comemorarem a situação de saúde do político.

No vídeo compartilhado, aparece a mensagem: “Jornalistas reunidos desejando a morte de Bolsonaro e comemorando por ser sexta-feira 13”. A afirmação é feita sem a apresentação de provas.

Compartilhamento nas redes sociais

Michelle Bolsonaro reproduziu o conteúdo em sua conta no Instagram, onde possui mais de 8,1 milhões de seguidores. A ex-primeira-dama compartilhou o vídeo integralmente, sem acrescentar comentários ou contextualizações adicionais.

De acordo com o UOL, Michelle acompanha Jair Bolsonaro durante o período de internação, que ocorre na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília.