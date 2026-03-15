Ciro Gomes e Flávio Bolsonaro fecham aliança no Ceará

247 - Uma possível aliança política entre o ex-ministro Ciro Gomes e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) passou a ganhar forma nos bastidores da política cearense, informa o jornal O Povo. A articulação envolve o apoio do Partido Liberal (PL) a uma eventual candidatura de Ciro no Ceará e pode incluir a participação da legenda na composição da chapa, inclusive com espaço na disputa pelo Senado.

Ciro e Flávio Bolsonaro tiveram conversas recentes tratando da possibilidade de cooperação política no Ceará. O senador deve visitar o estado em abril para “fechar questão” sobre o apoio do PL.

Anotações atribuídas a Flávio Bolsonaro e divulgadas em fevereiro reforçam essa possibilidade. De acordo com o material, “o plano é apoiar Ciro Gomes, com o PL integrando sua chapa”, com vagas ao Senado sendo consideradas na negociação.

Entre os nomes citados no entorno da disputa estão Alcides Fernandes e Priscila Costa, que orbitam o debate sobre eventuais candidaturas ao Senado vinculadas à aliança.

Resistências internas no bolsonarismo

A possibilidade de acordo, no entanto, não é consenso dentro do próprio campo bolsonarista. Em novembro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro manifestou resistência à articulação e classificou a iniciativa como “precipitada”.

Apesar das críticas, Flávio Bolsonaro teria defendido a negociação como parte de uma estratégia política mais ampla voltada à disputa de forças eleitorais no Nordeste.

Cenário político no Ceará

O movimento ocorre em um contexto de mudanças no cenário político cearense após as últimas eleições. Em 2022, Ciro Gomes disputou a Presidência da República e obteve 3% dos votos nacionais. No Ceará, seu desempenho foi de 6,8%. Em Sobral, cidade historicamente ligada à família Ferreira Gomes, recebeu 18% dos votos, ficando em terceiro lugar.

Na eleição estadual do mesmo ano, Roberto Cláudio, candidato ao governo apoiado por Ciro, terminou em terceiro lugar com 14%, enquanto Elmano de Freitas (PT) venceu a disputa no primeiro turno com 54% dos votos.

Já em 2024, o então prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), aliado político de Ciro, também terminou a eleição municipal em terceiro lugar, com 11,75%, tornando-se o primeiro prefeito da história da capital cearense a não conquistar a reeleição.

Estratégia do PL no estado

A articulação política no Ceará é conduzida pelo deputado federal André Fernandes, presidente estadual do PL. Ele assumiu o comando do partido com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e do presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto.

Fernandes tem papel central na definição da estratégia do PL no estado e na construção de alianças para as próximas disputas eleitorais.