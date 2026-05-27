Foto de Flávio com Trump amplia suspeitas de falsificação digital e operação para conter crise do caso Vorcaro

A fotografia divulgada na terça-feira (26), mostrando Flávio Bolsonaro ao lado de Donald Trump no que aparenta ser o Salão Oval da Casa Branca, passou a ser alvo de fortes suspeitas de falsificação digital, manipulação avançada ou até geração por inteligência artificial. A imagem surgiu justamente no momento em que o senador tenta sobreviver politicamente ao desgaste provocado pelas revelações envolvendo Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e o financiamento do filme Dark Horse — O Azarão.

Foto de divulgação do presumido encontro entre Flávio Bolsonaro e Donald Trump no Salão Oval da Casa Branca (Photo: Gerada por IA) Gerada por IA

As dúvidas sobre a autenticidade da fotografia começaram a surgir nas redes sociais logo após sua divulgação. A imagem chamou atenção pelo aspecto artificial do ambiente e dos personagens, além da ausência de registros oficiais do suposto encontro em canais da Casa Branca, da equipe de Donald Trump ou de grandes agências internacionais de fotografia.

O alerta ganhou força depois que este articulista viu uma matéria do G1 afirmando que a fotografia teria sido gerada por inteligência artificial. Diante disso — e da aparência visual considerada estranha e excessivamente artificial da imagem — decidiu submetê-la a uma análise do ChatGPT para verificar se havia elementos técnicos compatíveis com manipulação digital ou geração por IA.

Foto de divulgação do presumido encontro de Flávio Bolsonaro com Donald Trump na Casa Branca analisada pelo ChatGPT (Photo: Gerada por IA) Gerada por IA

Os sinais visuais que levantaram suspeitas

A análise apontou um conjunto incomum de inconsistências visuais típicas de montagens sofisticadas ou de imagens produzidas por sistemas generativos de inteligência artificial. Entre os elementos identificados estão distorções sutis de perspectiva, deformações em objetos decorativos, padrões artificiais em cortinas e bandeiras, diferenças de iluminação entre os personagens e o ambiente e sinais de possível inserção digital de Flávio Bolsonaro sobre uma imagem-base do Salão Oval.

O primeiro elemento que chama atenção é a composição geral da cena. O Salão Oval aparece excessivamente “limpo”, com uma iluminação quase cinematográfica e artificialmente equilibrada. O ambiente parece mais próximo de uma renderização digital de alta qualidade do que de uma fotografia documental produzida em situação real.

Os livros colocados sobre a mesa presidencial aparecem como um dos pontos mais suspeitos. Eles possuem textura uniforme, bordas excessivamente perfeitas e ausência de pequenas imperfeições naturais normalmente captadas por câmeras fotográficas. Além disso, a perspectiva da pilha de livros parece levemente desalinhada em relação ao plano da mesa.

Outro ponto relevante está nos objetos decorativos e nas bandeiras ao fundo. Algumas fitas militares e mastros apresentam deformações sutis, curvaturas estranhas e padrões pouco naturais — algo extremamente comum em imagens produzidas por IA generativa. Em muitos casos, sistemas de inteligência artificial conseguem reproduzir a aparência geral de medalhas, bandeiras e ornamentos, mas falham justamente nos detalhes geométricos e na coerência estrutural dos objetos.

Análise da foto de divulgação do presumido encontro de Flávio Bolsonaro com Donald Trump na Casa Branca (Photo: Gerada por IA) Gerada por IA

A iluminação dos personagens também levanta suspeitas. Donald Trump e Flávio Bolsonaro parecem possuir níveis diferentes de nitidez e contraste em relação ao ambiente. A luz incidente sobre os rostos não parece seguir exatamente a mesma direção da iluminação do restante da cena. Em especial, Flávio apresenta um recorte visual que lembra inserção posterior em uma imagem-base já existente.

Outro detalhe importante é a ausência de “ruído fotográfico” compatível com imagens jornalísticas autênticas. Fotografias reais feitas em ambientes internos da Casa Branca normalmente apresentam variações naturais de foco, textura, profundidade e reflexos. Nesta imagem, vários elementos parecem excessivamente suavizados ou processados digitalmente.

A operação política por trás da viagem aos EUA

Há ainda uma questão política e protocolar considerada central na análise: encontros presidenciais dessa magnitude dificilmente seriam divulgados apenas como “foto de divulgação”. Uma eventual reunião de Donald Trump com um pré-candidato brasileiro à Presidência teria enorme repercussão internacional e provavelmente seria registrada por fotógrafos oficiais, agências de notícias ou pelos próprios canais institucionais ligados ao ex-presidente norte-americano.

Até o momento, não há confirmação pública consistente do encontro em veículos internacionais relevantes nem registro oficial da imagem em bancos fotográficos de imprensa política.

Isso fortalece duas hipóteses principais:

A imagem pode ter sido integralmente gerada por inteligência artificial, utilizando referências visuais do Salão Oval e dos personagens. A fotografia pode ter sido construída a partir de uma imagem real do Salão Oval, sobre a qual personagens foram inseridos digitalmente por meio de técnicas avançadas de composição gráfica.

A segunda hipótese é considerada particularmente plausível porque muitos elementos do ambiente parecem autênticos, enquanto os personagens e determinados objetos apresentam diferenças perceptíveis de textura, profundidade e integração luminosa.

A controvérsia ocorre em um momento crítico para Flávio Bolsonaro.

Nas últimas semanas, sua candidatura presidencial sofreu forte desgaste após as revelações do Intercept Brasil sobre a relação com Daniel Vorcaro. O senador primeiro negou conhecer o banqueiro. Depois admitiu encontros pessoais. Em seguida, afirmou que não houve “financiamento político” do filme Dark Horse. A crise se agravou ainda mais quando Valdemar Costa Neto declarou publicamente que Flávio teria ido à casa de Vorcaro “buscar o restante do dinheiro”.

O episódio abalou a narrativa construída pelo núcleo bolsonarista e passou a produzir efeitos eleitorais concretos.

Nesse contexto, a viagem aos Estados Unidos e a divulgação de uma imagem ao lado de Trump aparecem como tentativa evidente de produzir um grande fato político positivo para interromper o desgaste do chamado caso “BolsoMaster”.

Trump continua sendo o principal ativo simbólico da extrema direita global. Uma fotografia ao lado do ex-presidente norte-americano funciona como poderoso instrumento de mobilização política junto à base bolsonarista, especialmente em momentos de crise.

Mas a estratégia pode ter produzido efeito contrário.

Se a imagem realmente tiver sido manipulada ou gerada artificialmente, o episódio poderá transformar-se em símbolo de uma campanha baseada não apenas em operações narrativas, mas também em realidades visuais potencialmente fabricadas digitalmente.