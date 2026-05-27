Após encontro com Trump, Flávio Bolsonaro terá reuniões no Departamento de Estado dos EUA

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) cumpre nesta quarta-feira (27) uma série de compromissos em Washington, nos Estados Unidos, um dia após se encontrar com o presidente norte-americano Donald Trump na Casa Branca. As informações foram publicadas originalmente pela coluna do jornalista Igor Gadelha, no portal Metrópoles.

Entre os compromissos previstos para o parlamentar brasileiro está uma reunião no Departamento de Estado dos Estados Unidos, órgão responsável pela política externa americana e atualmente comandado pelo secretário Marco Rubio. Segundo a reportagem, o encontro deve ocorrer no início da tarde.

Aliados de Flávio Bolsonaro afirmaram que o senador também poderá participar de outras agendas ao longo do dia com integrantes do Partido Republicano, legenda de Donald Trump. As reuniões ocorreriam com parlamentares ligados à base política do presidente norte-americano.

Na terça-feira (26), Flávio esteve na Casa Branca ao lado do deputado federal Eduardo Bolsonaro e do jornalista Paulo Figueiredo. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o senador em encontro com Trump na residência oficial do presidente dos Estados Unidos.

De acordo com interlocutores do senador, a viagem aos Estados Unidos será encerrada ainda nesta quarta-feira. A previsão é que Flávio Bolsonaro embarque em um voo direto entre Washington e São Paulo durante a noite, com chegada ao Brasil prevista para a manhã de quinta-feira (28).