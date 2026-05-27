Alvo da PF por fraude no INSS é irmão de sócia de Flávio Bolsonaro

247 - Alvo da Polícia Federal por fraude no INSS, Alexandre Caetano é irmão de Letícia Caetano, administradora do escritório de advocacia do senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) desde 2021, segundo informações do perfil Eixo Político no X. A nova fase da Operação Sem Desconto foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (27) pela PF e pela Controladoria-Geral da União (CGU), com foco em suspeitas de fraudes envolvendo descontos indevidos em aposentadorias e pensões.

De acordo com o Eixo Político, Alexandre Caetano já havia sido apontado na CPMI do INSS como sócio de Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, em uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. Antunes é citado como um dos principais operadores do esquema de desvio de recursos de aposentados investigado no âmbito das apurações sobre fraudes no INSS.

A operação desta quarta-feira foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), e cumpriu 31 mandados de busca e apreensão e oito medidas cautelares em Pernambuco, São Paulo e no Distrito Federal. Os alvos incluem empresários, operadores financeiros e pessoas ligadas a entidades associativas suspeitas de aplicar descontos sem autorização em benefícios previdenciários de milhares de brasileiros.

Além dos descontos indevidos em aposentadorias e pensões, os investigadores apuram suspeitas de lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e possível ligação com organizações criminosas. A nova fase amplia o alcance da Operação Sem Desconto, que mira a estrutura financeira e operacional do esquema.

Entre os alvos da ação estão Rogério Soares de Souza, Gutemberg Tito de Souza, Zacarias Canuto Sobrinho, Cleiton dos Santos Medeiros, Daniel Gerber, Alexandre Caetano, Carlos Henrique da Rocha Gonçalves, Américo Monte Júnior, Felipe Macedo Gomes, Igor Dias Delecrode, Anderson Cordeiro de Vasconcelos e Everaldo Felício de Macedo Junior.

A investigação busca aprofundar a identificação dos responsáveis pelos descontos não autorizados e rastrear o fluxo dos recursos desviados de beneficiários do INSS.