PF mira três entidades em operação contra fraudes no INSS

247 - A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deflagraram nesta quarta-feira (27) uma nova fase da operação Sem Desconto tendo como principais alvos pessoas ligadas às entidades Amar/Masterprev, Abapen e Unibap, segundo Fabio Serapião, do UOL. A investigação apura descontos indevidos aplicados a aposentados e pensionistas do INSS.

As três entidades passaram a ser foco desta etapa da apuração por determinação do STF (Supremo Tribunal Federal), que expediu medidas contra pessoas vinculadas a elas. A nova ofensiva busca aprofundar as investigações sobre a atuação das entidades no esquema suspeito de cobranças irregulares sobre benefícios previdenciários.

Ao todo, a operação cumpre 31 mandados de busca e apreensão, oito cautelares de monitoramento eletrônico e outras medidas constritivas. As diligências ocorrem em Pernambuco, São Paulo, Paraíba e no Distrito Federal.

A operação Sem Desconto investiga um esquema de descontos não autorizados que teria atingido aposentados e pensionistas do INSS. Nesta fase, o foco das autoridades é reunir provas sobre a participação de pessoas relacionadas à Amar/Masterprev, à Abapen e à Unibap, além de rastrear eventuais movimentações patrimoniais ligadas aos investigados.

Em nota, a PF afirmou que a ação busca esclarecer crimes contra a administração pública. “A ação desta data tem como finalidade aprofundar as investigações que visam esclarecer a prática de diversos crimes contra a administração pública, tais como constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário e atos de ocultação e dilapidação patrimonial”, disse a PF.

A investigação é conduzida em parceria entre a PF e a CGU e integra uma apuração mais ampla sobre irregularidades em descontos realizados em benefícios previdenciários. As medidas autorizadas pelo STF indicam que as autoridades pretendem avançar sobre a estrutura e os vínculos das entidades investigadas nesta nova etapa da operação.