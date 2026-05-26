INSS reduz fila e bate recorde ao conceder 890 mil benefícios em março

247 - O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) registrou um recorde histórico ao conceder 890 mil benefícios em março de 2026, maior volume já alcançado pela autarquia em um único mês. Os dados foram apresentados nesta terça-feira (26), durante a 325ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Previdência Social.

Segundo o Ministério da Previdência Social, os dados também apontam uma redução significativa no tempo de espera para análise de pedidos e na fila da perícia médica federal. Em abril, o INSS concedeu outros 743 mil benefícios, mantendo o ritmo elevado de reconhecimento de direitos previdenciários e assistenciais.

Queda no tempo de análise

A presidente do INSS, Ana Cristina Silveira, afirmou que o instituto vem acelerando a análise dos processos e ampliando a capacidade de atendimento. Segundo ela, o tempo médio de conclusão dos benefícios caiu para 40 dias em abril, após registrar 51 dias em março e 59 dias em fevereiro.

“Nós estamos concedendo mais e mais rápido. Isso é resultado do nosso trabalho, das medidas que esta gestão tem adotado. Os números mostram que não há queda artificial da fila. Há trabalho da gestão”, destacou Ana Cristina. De acordo com a presidente do INSS, a fila de pedidos teve redução parcial de 8,8% em maio na comparação com abril. Atualmente, cerca de 2,3 milhões de requerimentos aguardam análise.

Do total de pedidos pendentes, 20% dependem de ação dos segurados, principalmente por necessidade de envio de documentação complementar. Outros 24% aguardam procedimentos ligados à perícia médica. Já 8% correspondem a benefícios assistenciais e especiais, enquanto 48% dependem exclusivamente da análise interna do instituto.

Mutirões e bônus para servidores

Entre as medidas adotadas pelo INSS para acelerar os atendimentos, estão a priorização do Programa de Gerenciamento de Benefícios, que prevê pagamento de bônus para servidores que ultrapassarem metas ordinárias, além da ampliação de mutirões e da criação de grupos especializados para análise de processos complexos.

O instituto também ampliou a oferta de vagas para avaliação social inicial, buscando reduzir o tempo de espera dos segurados.

Fila da perícia médica cai 44%

O secretário do Regime Geral de Previdência Social, Benedito Brunca, apresentou dados que mostram forte redução da fila da Perícia Médica Federal. Segundo ele, o número de pedidos pendentes caiu de 1,1 milhão em janeiro para 615 mil em maio, uma redução de 44%.

Em abril, a fila registrava 730 mil pessoas aguardando atendimento. Esta foi a quarta queda consecutiva registrada em 2026. O tempo médio entre o agendamento e a realização da perícia médica também caiu no país. Em abril, a espera média era de 40 dias. Em maio, o prazo recuou para 30 dias.

Mato Grosso do Sul aparece como o estado com menor tempo de espera, com média de 16 dias. Em São Paulo, o prazo é de 23 dias, enquanto no Rio de Janeiro chega a 29 dias. No Ceará, a espera caiu de 60 para 31 dias entre abril e maio. Já Tocantins registra atualmente o maior tempo médio de espera para perícia médica, com 62 dias.

“A redução da fila da perícia é resultado das ações que temos adotado, em especial a qualificação do Atestmed (análise da documentação médica sem necessidade de perícia presencial), a perícia conectada (uso de telemedicina para realização da perícia) e os mutirões por todo o Brasil”, afirmou Brunca.