Fila do INSS cai 8% em duas semanas

247 - A fila de pedidos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) registrou queda de 8% em cerca de 15 dias, segundo dados divulgados pelo Ministério da Previdência Social. Atualmente, cerca de 2,3 milhões de pessoas aguardam análise de benefícios previdenciários em todo o país.

De acordo com a pasta, este é o menor volume de requerimentos pendentes desde janeiro de 2025. Em abril, o número de solicitações em espera ultrapassava 2,5 milhões. A redução ocorre pouco mais de um mês após a troca no comando do INSS.

O governo federal atribui a queda da fila a uma série de medidas adotadas pela nova gestão. Entre elas, estão o aumento do número de processos analisados, a realização de mutirões de perícia médica e o reforço no quadro de peritos do órgão.

Nos primeiros dias de maio, o sistema do INSS recebeu mais de 639 mil novos requerimentos. No mesmo período, servidores concluíram a análise de mais de 824 mil processos, segundo o Ministério da Previdência.

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, vem sendo pressionado diariamente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para acelerar a redução das filas. A meta do governo é zerar o estoque de pedidos pendentes até outubro, mês das eleições. O compromisso havia sido assumido por Lula ainda durante a campanha presidencial e segue sendo reiterado internamente pelo Palácio do Planalto.

Em outra medida para conter o crescimento da fila, o governo passou a restringir, em abril, novos pedidos de aposentadoria, pensão e Benefício de Prestação Continuada (BPC). Pela nova norma, segurados não podem abrir outro requerimento caso já exista um processo em análise dentro do prazo de 30 dias.

Paralelamente, o Ministério da Previdência também ampliou em 15% a gratificação paga aos integrantes do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), responsável pela análise de recursos administrativos de beneficiários.