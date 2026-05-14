Moro se associa de vez a Flávio Bolsonaro e se desmoraliza para sempre

247 — O ex-juiz suspeito Sérgio Moro, hoje senador e pré-candidato ao governo do Paraná, se desmoralizou completamente ao sair em defesa de Flávio Bolsonaro, que foi flagrado pedindo R$ 134 milhões para Daniel Vorcaro, responsável pela maior fraude financeira da história do País.

Sinônimo de corrupção no Brasil é o PT.



Mensalão, Petrolão, roubo dos aposentados e pensionistas do INSS, enquanto milhões de famílias estão endividadas.



Eu e toda a oposição, inclusive @FlavioBolsonaro, já assinamos a CPMI do Banco Master.



Flávio Bolsonaro apresentou suas… May 14, 2026

A manifestação ocorreu em publicação no X, antigo Twitter, na qual o senador tentou blindar Flávio Bolsonaro e atribuir ao PT a exploração política do episódio. As informações sobre o áudio foram reveladas originalmente pelo Intercept Brasil; segundo a apuração, o pedido envolveria financiamento para o filme “The Dark Horse”, cinebiografia de Jair Bolsonaro.

Na postagem, Moro afirmou: “Sinônimo de corrupção no Brasil é o PT”. Em seguida, citou o “mensalão”, o “petrolão” e o “roubo dos aposentados e pensionistas do INSS”, além de dizer que “milhões de famílias estão endividadas”.

O senador também declarou que ele e a oposição, incluindo Flávio Bolsonaro, já assinaram o pedido de criação da CPMI do Banco Master. “Flávio Bolsonaro apresentou suas explicações sobre o episódio, que está sendo explorado pelo PT, e reiterou seu posicionamento favorável à instalação da comissão”, escreveu Moro.

Moro insistiu que a oposição defende a investigação sobre o Banco Master. “É o que eu sempre defendi, a instalação da CPMI do Master e uma investigação ampla e profunda. Quem não deve, não teme”, afirmou o senador.

Na mesma publicação, o ex-juiz voltou a atacar o PT e tentou associar o governo Lula à CPMI do INSS. “Enquanto isso, o PT não quer saber de CPI. E trabalhou na CPMI do INSS pra blindar os indicados por Lula e seu filho Lulinha - investigado pelas ligações com o Careca do INSS”, escreveu.

Moro também usou a publicação para antecipar uma bandeira de sua pré-campanha no Paraná. “Aqui no Paraná, nosso projeto para o Governo envolve a criação de uma Agência Estadual Anticorrupção, com mandato fixo para o diretor”, declarou.