Líder do PT aciona Coaf contra Flávio Bolsonaro e pede investigação

247 - O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (SC), protocolou nesta quinta-feira (14) uma representação no Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pedindo a apuração da origem e do destino de R$ 61 milhões atribuídos a repasses feitos pelo empresário Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master.

Uczai afirma na representação que os valores teriam sido destinados não apenas ao financiamento do filme “Dark Horse”, cinebiografia inspirada na trajetória política de Jair Bolsonaro, mas também ao custeio de Eduardo Bolsonaro e de sua família nos Estados Unidos, onde o ex-deputado federal vive desde 2025.

De acordo com o parlamentar petista, a apuração deve identificar se os recursos foram efetivamente aplicados na produção audiovisual ou se tiveram outra finalidade. Uczai sustenta que a produtora GOUP Entertainment, responsável pelo projeto, negou ter recebido qualquer quantia de Vorcaro. A informação, segundo ele, teria sido dada pelo deputado Mário Frias (PL-SP), produtor do longa-metragem.

Na representação, o líder do PT pede que o Coaf rastreie as movimentações financeiras ligadas aos repasses e verifique se houve omissão de informações a órgãos de controle. Uczai também aponta suspeitas sobre o uso de estruturas internacionais para a circulação dos valores.

O documento afirma que “a estrutura triangulada de pagamentos internacionais, passando por entidades sem histórico no setor audiovisual, levanta suspeitas fundadas de possível lavagem de dinheiro e evasão de divisas, matérias de competência do Banco Central, da Receita Federal e da Polícia Federal”.

Uczai afirmou que o caso envolvendo Flávio Bolsonaro amplia a crise política em torno do Banco Master e da relação de integrantes da direita com Daniel Vorcaro. “A cereja do bolo é o próprio candidato Flávio Bolsonaro, pessoalmente, pedindo dinheiro a Daniel Vorcaro para pagar boletos. Em uma semana, a extrema-direita afundou o vice, o marqueteiro e o candidato”, declarou.

A menção ao senador ocorre após a divulgação de um áudio em que Flávio Bolsonaro negocia diretamente com Vorcaro um repasse de R$ 134 milhões para financiar o filme sobre Jair Bolsonaro. A gravação foi revelada na quarta-feira (13).

Conforme os documentos citados no caso, pelo menos US$ 10,6 milhões, o equivalente a cerca de R$ 61 milhões, foram pagos entre fevereiro e maio de 2025 por meio de seis transferências bancárias relacionadas ao projeto. A representação apresentada por Uczai busca esclarecer se esses valores foram declarados e qual foi sua destinação final.

Flávio Bolsonaro se manifestou na quarta-feira (13) sobre o áudio divulgado. O senador afirmou que a conversa tratava de uma iniciativa privada para buscar apoio financeiro ao filme sobre seu pai.

“Mais do que nunca, é fundamental a instalação da CPI do Banco Master. É preciso separar os inocentes, dos bandidos. No nosso caso, o que aconteceu foi um filho, procurando patrocínio PRIVADO para um filme PRIVADO sobre a história do próprio pai. Zero de dinheiro público. Zero de lei Rouanet”, disse Flávio.

Antes da manifestação nas redes sociais, Flávio Bolsonaro havia negado envolvimento com Vorcaro ao ser questionado presencialmente, classificando a informação como “mentira”.