Flávio quis levar Bolsonaro à casa de Vorcaro para ver documentário

247 - Uma troca de mensagens entre o empresário Thiago Miranda e o banqueiro Daniel Vorcaro mostra que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pediu para levar o pai, Jair Bolsonaro, à casa do dono do Banco Master, em Brasília, para assistir a um documentário. Os relatos foram publicados nesta quinta-feira (14) pela coluna de Igor Gadêlha

O publicitário Thiago Miranda enviou as mensagens a Vorcaro em 27 de março de 2025. O empresário afirmou ao banqueiro que Flávio Bolsonaro e o deputado federal Mário Frias (PL-SP) queriam levar Jair Bolsonaro à residência de Vorcaro para ver o documentário “A Colisão dos Destinos”.

Mensagem cita pedido de Flávio e Mário Frias

Na conversa, Thiago Miranda relatou a Daniel Vorcaro que recebeu o pedido de Flávio Bolsonaro e Mário Frias para organizar a exibição. A mensagem enviada ao banqueiro menciona diretamente a intenção de levar Jair Bolsonaro ao imóvel.

“Flávio e Mário me pediram isso. Querem levar o presidente na sua casa para assistirem juntos com vc (sic) o documentário”, escreveu Thiago a Vorcaro.

Segundo o relato, Vorcaro respondeu que aceitava a proposta. Apesar da resposta positiva do banqueiro, a reunião não saiu do papel.

Flávio nega exibição privada na casa de Vorcaro

Em nota enviada à coluna, Flávio Bolsonaro afirmou que o encontro não ocorreu e disse que sua relação com Daniel Vorcaro tinha relação apenas com a busca de investimento para o filme “Dark Horse”, produção sobre a história de Jair Bolsonaro.

“O referido encontro não aconteceu. Não houve exibição privada do documentário na residência de Daniel Vorcaro. Minha interlocução com o banqueiro teve única e exclusivamente a finalidade de buscar investimento para o filme sobre a história do meu pai. O objetivo da exibição do documentário era apresentar parte da história que deveria ser retratada no filme, sem qualquer outra finalidade política ou pessoal. Não tive papel na organização de qualquer exibição. Também não participei da produção ou da divulgação do documentário ‘A Colisão dos Destinos'”, disse o senador em nota.

A declaração de Flávio busca afastar a hipótese de uso político ou pessoal da exibição. O senador também negou participação na produção, divulgação ou estratégia ligada ao documentário.

Defesa de Thiago Miranda confirma proposta

Thiago Miranda também confirmou a proposta de encontro, mas afirmou que a reunião nunca aconteceu. A defesa do empresário disse que a ideia era apresentar a Vorcaro as linhas gerais do conteúdo do filme, com história parcialmente semelhante à do documentário.

“A defesa de Thiago Miranda esclarece que a citada reunião não aconteceu. A ideia da proposta de encontro era apresentar ao investidor as linhas gerais do conteúdo do filme que é em parte a mesma história do documentário. Como já dito publicamente, o sr. Thiago Miranda foi o responsável por apresentar Daniel Vorcaro a Flávio Bolsonaro como um potencial investidor do projeto relacionado ao filme Dark Horse. Por fim, esclarece que Thiago Miranda não desempenhou qualquer função na produção, divulgação e estratégia de lançamento”, diz a nota.

A manifestação da defesa coloca Thiago Miranda como responsável por aproximar Flávio Bolsonaro de Daniel Vorcaro no contexto da busca por investimento para o projeto cinematográfico “Dark Horse”.

Documentário trata da facada contra Bolsonaro

O documentário “Jair Bolsonaro: A Colisão dos Destinos” teve direção de Doriel Francisco da Silva e estreou oficialmente em 15 de abril de 2025. A produção aborda fatos e bastidores da facada sofrida por Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018.

Segundo a explicação apresentada nas notas, o documentário serviria como referência para apresentar parte da história que o filme “Dark Horse” pretendia retratar. O projeto cinematográfico também tem Jair Bolsonaro como personagem central.

Intercept revelou áudio sobre patrocínio

O caso ganhou novo alcance após publicação do site Intercept Brasil na quarta-feira (13/5). A reportagem revelou áudio e mensagens de Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro com cobrança de pagamento de patrocínio ao filme “Dark Horse”.

A reportagem também expôs o papel de Thiago Miranda na aproximação entre o senador e o banqueiro. De acordo com o portal, o contrato de patrocínio ao filme chegaria a R$ 134 milhões.

Desse total, segundo a matéria citada, R$ 61 milhões teriam sido pagos entre fevereiro e maio de 2025, por meio de seis operações. A sequência de mensagens e notas divulgadas colocou o documentário “A Colisão dos Destinos”, o filme “Dark Horse” e a relação entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro no centro da apuração jornalística.