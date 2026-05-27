PF e CGU deflagram nova fase de operação contra fraudes no INSS

247 - A Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram nesta quarta-feira (27) uma nova fase da Operação Sem Desconto, que apura um esquema nacional de fraudes envolvendo descontos indevidos em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os principais alvos são pessoas ligadas a associações que tinham autorizações para fazer descontos de benefícios do INSS.

A ofensiva ocorre no Distrito Federal e nos estados de Pernambuco, São Paulo e Paraíba, com o cumprimento de 31 mandados de busca e apreensão e oito medidas cautelares de monitoramento eletrônico. As medidas foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com a PF e a CGU, a operação busca aprofundar as investigações sobre crimes contra a administração pública relacionados ao suposto esquema de descontos irregulares aplicados em benefícios previdenciários. Os investigadores apuram suspeitas de organização criminosa, estelionato previdenciário, além de ocultação e dilapidação patrimonial.

Entre os alvos, estão Gutemberg Tito de Souza e Zacarias Canuto Sobrinho, da Unibap. Também há alvos ligados à Abenprev. Eles são investigadas por suspeitas de descontos após acordos de cooperação com o INSS assinados entre 2021 e 2023.