"Cara de pau", diz Zarattini sobre Flávio Bolsonaro "preocupado com o combate ao crime no Brasil"

247 - O deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP) criticou, nesta quarta-feira (27), a postura do senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington, e afirmou que o parlamentar usa o tema da segurança pública como palanque político.

Em postagem nas redes sociais, Zarattini reagiu à declaração de Flávio Bolsonaro de que pediu a Trump que as facções criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) sejam classificadas como organizações terroristas.

“A demagogia do clã Bolsonaro chega a níveis impressionantes. Flávio Bolsonaro vai aos Estados Unidos posar como alguém preocupado com o combate ao crime organizado no Brasil. É muita cara de pau”, escreveu o deputado.

A demagogia do clã Bolsonaro chega a níveis impressionantes. Flávio Bolsonaro vai aos Estados Unidos posar como alguém preocupado com o combate ao crime organizado no Brasil. É muita cara de pau.



Na prática, ele tenta explorar o medo real da população diante da violência para… pic.twitter.com/5BwcQ4k0Jx May 27, 2026

Segundo Zarattini, o senador tenta explorar o medo da população diante da violência para construir uma imagem de “defensor da segurança”. Para o parlamentar petista, Flávio Bolsonaro transforma um tema grave em instrumento de disputa política. “Na prática, ele tenta explorar o medo real da população diante da violência para construir uma imagem de ‘defensor da segurança’, enquanto transforma um tema grave em palanque político”, afirmou.

O deputado também criticou a ausência, segundo ele, de uma proposta efetiva para enfrentar o crime organizado no país. Zarattini mencionou temas como facções criminosas, lavagem de dinheiro, corrupção policial e expansão das organizações criminosas. “Não existe projeto consistente para enfrentar facções criminosas, lavagem de dinheiro, corrupção policial ou expansão do crime organizado. O objetivo é outro: manter poder político, mobilizar a própria base e tentar criar condições para proteger Jair Bolsonaro dos problemas judiciais que enfrenta”, declarou.

Flávio Bolsonaro afirmou na terça-feira (26) que viajou aos Estados Unidos após ser convidado para uma reunião com Trump na Casa Branca. Em coletiva de imprensa realizada logo após o encontro, o senador disse que tratou com o presidente norte-americano de temas como segurança pública, tarifas e terras raras.