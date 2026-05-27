Do Trump Rio Hotel ao Caso Master: anatomia do crime organizado no Brasil

Documentos da CVM, decisões judiciais, investigações da Polícia Federal, relatórios do Banco Central e reportagens de Reuters, CNN e AP permitem reconstruir, pela primeira vez, a anatomia financeira de uma engrenagem que atravessa mais de uma década. Do FIP que financiou o antigo Trump Rio Hotel aos fundos investigados na Carbono Oculto, passando por BRB, Reag, Rioprevidência e Banco Master, este artigo mostra como o crime organizado deixou de operar apenas nas margens da economia brasileira e passou a ocupar estruturas sofisticadas do próprio mercado financeiro.

O dia em que as peças começaram a se encaixar

Em 26 de maio de 2026, Paulo Figueiredo Filho apareceu em Washington ao lado de Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, em encontro com Donald Trump. A imagem circulou nas redes bolsonaristas justamente no momento em que o sistema financeiro brasileiro atravessava uma das maiores crises de credibilidade de sua história recente. Meses antes, o Banco Master havia entrado no centro de investigações envolvendo suspeitas de fraude bilionária, letras financeiras sem lastro adequado, fundos estruturados e operações sob análise da Polícia Federal, do Banco Central, do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público Federal. Em novembro de 2025, a Reuters revelou que uma decisão judicial apontava “evidências de participação consciente” de executivos do BRB em um suposto esquema fraudulento ligado ao Master, com movimentações estimadas em R$ 16,7 bilhões entre julho de 2024 e outubro de 2025. Paralelamente, a Operação Carbono Oculto avançava sobre uma infraestrutura financeira que, segundo a própria Polícia Federal, movimentou mais de R$ 46 bilhões entre 2020 e 2024 por meio de fintechs, fundos de investimento, empresas de fachada e estruturas usadas para lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial.

O encontro talvez tivesse passado apenas como mais um episódio da aproximação entre o bolsonarismo e o trumpismo se Paulo Figueiredo Filho não reaparecesse, mais de uma década depois, no centro de uma cronologia que conecta fundos imobiliários, previdência, operações financeiras e investigações sobre lavagem de dinheiro. Mais de uma década antes, ele já aparecia no núcleo do Trump Rio Hotel, empreendimento lançado na Barra da Tijuca em 2013 como a principal aposta da Trump Organization no mercado imobiliário brasileiro. O hotel seria operado pela Trump Hotel Collection Rio LLC e estruturado financeiramente pelo FIP LSH, fundo abastecido por recursos de entidades previdenciárias e investidores institucionais. Em dezembro de 2024, no julgamento do Processo Administrativo Sancionador nº 19957.007626/2019-94, a Comissão de Valores Mobiliários concluiu que o empreendimento foi utilizado em uma operação fraudulenta baseada em superavaliação de ativos, emissão artificial de cotas e transferência indevida de riqueza.

O caso parecia encerrado quando a marca Trump deixou oficialmente o empreendimento em dezembro de 2016. Não estava. Nos anos seguintes, Greenfield e Circus Maximus colocariam o FIP LSH, fundos previdenciários e operações ligadas ao BRB no centro de investigações sobre corrupção, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta. Depois, Carbono Oculto revelaria uma engrenagem financeira subterrânea baseada em fintechs, FIDCs, distribuidoras, administradoras e estruturas de circulação opaca de recursos. Em seguida, a Reag surgiria como elo entre fundos sob investigação, suspeitas de lavagem e operações relacionadas ao Banco Master. O próprio BRB reapareceria no núcleo da nova crise financeira.

Este artigo não sustenta que Donald Trump controlava conscientemente as operações investigadas pela Polícia Federal no Brasil. Também não afirma que todos os personagens presentes nas diferentes fases dessa cronologia participavam deliberadamente da engrenagem revelada anos depois pela Carbono Oculto e pela Compliance Zero. O que a documentação pública permite afirmar é algo mais profundo e estrutural: o Trump Rio Hotel já operava dentro de uma arquitetura financeira baseada em fundos estruturados, dinheiro institucional, patrimônio superavaliado, administradores fiduciários e estruturas opacas de circulação de riqueza. E essa mesma lógica reaparece, anos depois, ampliada e financeirizada, nas investigações que atingiram Reag, Banco Master, BRB e fundos sob suspeita de lavagem e fraude financeira.

A anatomia dessa engrenagem começa muito antes do Caso Master.

O nascimento do Trump Rio Hotel | Fundos, previdência e dinheiro institucional

Quando o Trump Rio Hotel foi lançado em 2013, o empreendimento foi apresentado como símbolo da entrada definitiva da marca Trump no mercado imobiliário brasileiro. Localizado na Barra da Tijuca, região impulsionada pelos investimentos da Olimpíada de 2016, o projeto prometia retorno elevado, valorização acelerada e integração ao circuito internacional de hotéis de luxo. Por trás da campanha de marketing, porém, existia uma estrutura financeira muito mais sofisticada do que a de uma incorporação imobiliária convencional.

O empreendimento foi organizado por meio do FIP LSH, fundo de investimento em participações criado para captar recursos e financiar o projeto. O hotel seria operado pela Trump Hotel Collection Rio LLC, vinculada à Trump Organization. Nos documentos analisados posteriormente pela Comissão de Valores Mobiliários, aparecem nomes centrais da operação, entre eles Paulo Figueiredo Filho, Ricardo Siqueira Rodrigues, BRB DTVM, Planner Trustee, Orla DTVM, More Invest e empresas ligadas ao grupo responsável pelo empreendimento. Segundo o Processo Administrativo Sancionador nº 19957.007626/2019-94, a estrutura mobilizou aproximadamente R$ 247 milhões em cotas subscritas por entidades previdenciárias e investidores institucionais.

Esse ponto é central para compreender o que viria depois. O Trump Rio Hotel não nasceu apenas como um ativo imobiliário de luxo. Ele nasceu como uma operação financeira baseada em fundos estruturados, administradores fiduciários, patrimônio projetado e dinheiro institucional. O coração da engrenagem era a valorização acelerada do empreendimento. Segundo o voto do diretor relator da CVM, o hotel foi sustentado por laudos considerados artificialmente inflados, permitindo a emissão de cotas em valores incompatíveis com a realidade econômica do ativo.

A lógica era simples e sofisticada ao mesmo tempo. Quanto maior o valor formalmente atribuído ao empreendimento, maior a capacidade de emissão de cotas, de cobrança de taxas e de circulação de pagamentos dentro da própria estrutura do fundo. A CVM concluiu posteriormente que houve transferência indevida de riqueza para empresas ligadas aos operadores da operação sem comprovação adequada dos serviços prestados. O que parecia apenas um projeto imobiliário agressivo dos anos olímpicos começava a revelar características muito mais próximas de uma engenharia financeira baseada em patrimônio artificial, fundos estruturados e circulação opaca de recursos.

A presença do BRB DTVM nesse núcleo se tornaria decisiva anos depois. O mesmo BRB que aparecia na estrutura do FIP LSH reapareceria posteriormente no contexto das investigações envolvendo Banco Master, Reag e Compliance Zero. O elo não estava necessariamente nas mesmas pessoas, mas na permanência de uma mesma lógica financeira: fundos, dinheiro institucional, ativos de difícil precificação, administradores fiduciários e estruturas de baixa transparência operando no interior do mercado financeiro formal.

O colapso do empreendimento foi rápido. Em dezembro de 2016, poucos meses após a inauguração parcial do hotel, a Trump Organization rescindiu o contrato de licenciamento. O nome Trump desapareceu do prédio, que passou a operar como LSH Hotel. Naquele momento, a ruptura parecia consequência apenas da crise econômica brasileira e do fracasso comercial do projeto. As investigações posteriores mostrariam que o problema não estava apenas no fracasso comercial do empreendimento. Estava na estrutura financeira que sustentava o projeto desde a origem.

A engrenagem revelada pela CVM | Superavaliação, fundos e transferência de riqueza

O ponto de ruptura do caso ocorreu quando a Comissão de Valores Mobiliários começou a desmontar a estrutura financeira do FIP LSH. No julgamento do Processo Administrativo Sancionador nº 19957.007626/2019-94, concluído em dezembro de 2024, a autarquia descreveu o empreendimento não como um fracasso empresarial comum, mas como uma operação baseada em mecanismos artificiais de valorização patrimonial e circulação privada de riqueza dentro da própria estrutura do fundo.

O voto do diretor relator é particularmente duro ao tratar da superavaliação do ativo. Segundo a CVM, o empreendimento foi sustentado por avaliações incompatíveis com a realidade econômica do hotel, permitindo a emissão artificial de cotas e a formação de um patrimônio inflado dentro do fundo. Quanto maior o valor atribuído ao empreendimento, maior a capacidade de captação de recursos, maior a cobrança de taxas e maior a circulação de pagamentos para empresas ligadas aos próprios operadores da estrutura. A autarquia concluiu que houve transferência indevida de riqueza para sociedades relacionadas aos idealizadores do projeto sem comprovação adequada dos serviços prestados.

Entre os acusados aparecem Paulo Figueiredo Filho, Ricardo Siqueira Rodrigues, BRB DTVM, Planner Trustee, Orla DTVM, More Invest e operadores ligados à administração do fundo. A CVM aplicou multas milionárias e reconheceu práticas classificadas como operação fraudulenta, atuação irregular no mercado de valores mobiliários e violação dos deveres fiduciários que regem a administração de fundos de investimento.

O mais importante, porém, não é apenas a dimensão jurídica do caso. É a lógica financeira exposta pela investigação. O ativo imobiliário funcionava como mecanismo de sustentação de uma engrenagem baseada em patrimônio artificialmente valorizado, fundos estruturados, dinheiro institucional e circulação opaca de recursos. O empreendimento deixava de ser apenas um hotel de luxo para assumir o papel de plataforma financeira de captação, valorização patrimonial e distribuição privada de riqueza dentro de uma estrutura formal do mercado de capitais.

É justamente aqui que o antigo Trump Rio Hotel deixa de dialogar apenas com a bolha imobiliária dos anos olímpicos e começa a antecipar elementos que reapareceriam anos depois nas investigações da Carbono Oculto e da Compliance Zero. Fundos estruturados. Ativos de difícil precificação. Administradores fiduciários. Dinheiro institucional. Estruturas opacas. Patrimônio artificial. Esses elementos voltariam a surgir, em escala muito maior, no centro das investigações envolvendo Reag, Banco Master e fundos sob suspeita de lavagem de dinheiro.

O que começava a surgir ali não era apenas uma fraude ligada a um empreendimento imobiliário. Era o embrião de uma forma muito mais sofisticada de circulação opaca de riqueza que, anos depois, passaria a operar no interior do próprio sistema financeiro.

Greenfield e Circus Maximus | Quando o Trump Rio entrou no radar das investigações

O desaparecimento da marca Trump do empreendimento em dezembro de 2016 não encerrou a história do FIP LSH. Nos anos seguintes, o fundo passou a aparecer no centro de investigações muito mais amplas envolvendo fundos de pensão, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e uso irregular de estruturas financeiras ligadas ao mercado de capitais. O antigo hotel da Trump Organization começava a migrar do noticiário imobiliário para o núcleo das grandes investigações financeiras do país.

A Operação Greenfield, deflagrada pela Polícia Federal em setembro de 2016, foi o primeiro grande marco dessa mudança. A investigação mirava fraudes e gestão temerária em investimentos bilionários realizados por fundos de pensão de estatais. Entre os alvos estavam justamente fundos estruturados, ativos de difícil precificação e operações imobiliárias financiadas com dinheiro previdenciário. O FIP LSH passou a surgir nesse contexto como um dos casos emblemáticos da utilização de estruturas financeiras opacas para captação e circulação de recursos institucionais.

Anos depois, a Circus Maximus aprofundaria esse eixo de investigação ao atingir operações ligadas ao BRB e ao próprio FIP LSH. A Polícia Federal passou a apurar suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta envolvendo aproximadamente R$ 348 milhões em aportes relacionados ao empreendimento. O caso consolidava uma percepção que começava a atravessar diferentes investigações financeiras da década: o problema não estava restrito ao fracasso comercial do hotel, mas à utilização de fundos estruturados como instrumentos de circulação opaca de patrimônio e transferência privada de riqueza.

A presença recorrente do BRB nesse processo se tornaria um dos elementos mais importantes de toda a cronologia. O BRB DTVM já aparecia no núcleo financeiro do FIP LSH durante os anos do Trump Rio Hotel. Mais tarde, o banco voltaria a emergir no centro das investigações relacionadas ao Banco Master, à Reag e à Compliance Zero. Não se trata de afirmar que as mesmas pessoas controlavam todas as estruturas ao longo da década. O que os documentos e investigações revelam é a permanência histórica de uma mesma lógica operacional baseada em fundos estruturados, patrimônio artificialmente valorizado, dinheiro institucional e baixa transparência financeira.

Nesse momento, o caso já deixava de ser apenas uma investigação regulatória da CVM ou um episódio isolado da bolha imobiliária dos anos olímpicos. O que começava a emergir era uma transformação mais profunda do próprio capitalismo financeiro brasileiro. Fundos estruturados, FIPs, FIDCs, fintechs e administradoras passaram a ocupar um espaço cada vez maior dentro de uma economia marcada pela financeirização acelerada de ativos e pela crescente dificuldade de rastreamento da circulação real do dinheiro.

Quando a Carbono Oculto fosse deflagrada em 2025, a engrenagem revelada pela Polícia Federal já não operaria apenas por meio de empreendimentos imobiliários. Ela apareceria integrada ao coração do sistema financeiro nacional.

Carbono Oculto | A operação que revelou a financeirização do crime organizado

Em 28 de agosto de 2025, a Polícia Federal deflagrou a Operação Carbono Oculto. O que inicialmente parecia mais uma ofensiva contra esquemas de lavagem ligados ao setor de combustíveis rapidamente revelou uma estrutura financeira muito mais sofisticada. Segundo a própria PF, a investigação identificou uma engrenagem que movimentou mais de R$ 46 bilhões entre 2020 e 2024 por meio de fintechs, fundos de investimento, empresas de fachada e mecanismos de ocultação patrimonial. A operação mobilizou cerca de 1.400 agentes e cumpriu mandados contra aproximadamente 350 alvos, incluindo 42 instituições financeiras, fintechs, distribuidoras e gestoras de fundos.

O dado mais importante da Carbono Oculto não estava apenas no volume do dinheiro movimentado, mas na transformação estrutural que a investigação expôs. O crime organizado brasileiro deixava de aparecer apenas associado ao tráfico, ao contrabando ou à violência territorial e passava a surgir integrado às estruturas sofisticadas do próprio mercado financeiro. FIDCs, administradoras, fundos estruturados, contas de pagamento, fintechs e empresas interpostas passaram a funcionar como instrumentos de circulação opaca de recursos e ocultação dos beneficiários reais das operações.

O Financial Times descreveu a Carbono Oculto como uma das maiores operações já realizadas contra a infraestrutura financeira do crime organizado na América Latina. Reuters, CNN e AP passaram a registrar um novo padrão de financeirização da criminalidade organizada no Brasil, baseado na utilização de instituições formalmente inseridas no Sistema Financeiro Nacional para lavagem de dinheiro, ocultação patrimonial e circulação privada de riqueza em larga escala.

Foi nesse contexto que a investigação começou a se aproximar do núcleo que mais tarde explodiria no Caso Master. A Reag, gestora que seria liquidada pelo Banco Central em janeiro de 2026 por “graves violações” ao Sistema Financeiro Nacional, apareceu entre os alvos ligados à Carbono Oculto. Segundo reportagem da CNN Brasil baseada em informações encaminhadas pelo Banco Central ao Tribunal de Contas da União, fundos administrados pela Reag teriam estruturado operações fraudulentas relacionadas ao Banco Master entre julho de 2023 e julho de 2024. A mesma reportagem afirma que João Carlos Mansur, fundador da gestora, foi citado pelo Ministério Público de São Paulo em dinâmicas fraudulentas envolvendo fundos e a BK Instituição de Pagamento.

As conexões começavam a ganhar contornos mais claros. O que a CVM havia identificado anos antes no FIP LSH como uma engrenagem baseada em patrimônio artificialmente valorizado, fundos estruturados e circulação opaca de recursos reaparecia agora em uma escala muito mais sofisticada e financeirizada. O que mudava era a sofisticação dos instrumentos. O ativo imobiliário dava lugar a fintechs, FIDCs, crédito estruturado e operações bancárias de alta complexidade. A opacidade deixava de operar apenas por meio do patrimônio físico e passava a circular por dentro da própria infraestrutura financeira.

A Carbono Oculto não revelou apenas um esquema criminoso. Ela expôs o momento em que o crime organizado brasileiro deixa de operar apenas nas margens da economia e passa a circular por dentro da própria infraestrutura do sistema financeiro.

Reag, BRB e Banco Master | A ponte entre o passado e o presente

O elo mais importante entre o antigo Trump Rio Hotel e o Caso Master não está necessariamente nos mesmos personagens. Está na sobrevivência histórica do método. Ao longo de mais de uma década, nomes mudaram, estruturas foram desmontadas, fundos desapareceram e novas instituições surgiram. A lógica financeira, porém, permaneceu surpreendentemente semelhante. E nenhum ponto dessa engrenagem se tornou tão relevante quanto a convergência entre Reag, BRB e Banco Master.

Em janeiro de 2026, o Banco Central liquidou a Reag Corporate Finance, então rebatizada como CBSF Capital, citando “graves violações” às regras do Sistema Financeiro Nacional. Em janeiro de 2026, a Reuters informou que o Banco Central liquidou a Reag Corporate Finance após identificar “graves violações” às regras do Sistema Financeiro Nacional. A reportagem também afirma que a instituição havia sido associada a transferências fraudulentas relacionadas ao colapso do Banco Master e já aparecia em investigações ligadas à lavagem de dinheiro identificada pela Operação Carbono Oculto. O que antes aparecia fragmentado entre fundos, fintechs e operações estruturadas começava a convergir em uma mesma crise financeira sistêmica.

A CNN Brasil aprofundou esse quadro ao revelar que informações encaminhadas pelo Banco Central ao Tribunal de Contas da União apontavam que fundos administrados pela Reag teriam estruturado operações fraudulentas ligadas ao Banco Master entre julho de 2023 e julho de 2024. A mesma reportagem afirma que João Carlos Mansur, fundador da gestora, foi citado pelo Ministério Público de São Paulo em investigações envolvendo dinâmicas fraudulentas com fundos e instituições de pagamento. Paralelamente, referências públicas relacionadas à Carbono Oculto passaram a mencionar fundos administrados pela Reag em suspeitas de lavagem de dinheiro e operações sob análise do COAF e do MPF.

O Banco Master, por sua vez, já havia entrado em rota de colisão com órgãos de controle meses antes. Em julho de 2024, um documento oficial do Banco Central registrou questionamentos da Polícia Federal sobre possíveis irregularidades envolvendo a instituição. O relatório menciona inclusive indícios relacionados a estruturas societárias opacas e movimentações financeiras associadas a empresas sediadas em paraísos fiscais. Em novembro de 2025, a Reuters revelou que uma decisão judicial apontava “evidências de participação consciente” de executivos do BRB em um suposto esquema fraudulento envolvendo o Master, com movimentações estimadas em aproximadamente R$ 16,7 bilhões entre julho de 2024 e outubro de 2025.

O Rioprevidência também entraria no radar da investigação. Em janeiro de 2026, a Reuters informou que a Polícia Federal apurava operações relacionadas a cerca de R$ 970 milhões em letras financeiras emitidas pelo Banco Master e adquiridas pelo fundo previdenciário fluminense. O episódio ampliou ainda mais a dimensão institucional da crise e reforçou um padrão que atravessa toda esta cronologia: fundos, dinheiro previdenciário, instituições financeiras e estruturas opacas voltando a se cruzar em diferentes momentos da década.

É nesse ponto que a conexão histórica ganha densidade real. O BRB que aparecia no núcleo financeiro do FIP LSH durante os anos do Trump Rio Hotel reaparece uma década depois no centro das investigações ligadas ao Banco Master. Fundos estruturados, ativos de difícil precificação, dinheiro institucional, administradores fiduciários e estruturas de baixa transparência continuam presentes. O ativo imobiliário sai de cena, mas a lógica financeira permanece.

A diferença é que, em 2026, a engrenagem já não operava apenas por meio de hotéis de luxo e fundos imobiliários. Ela havia avançado para dentro do próprio sistema financeiro brasileiro.

Do Trump Rio ao Caso Master | A anatomia da engrenagem

Ao longo de mais de uma década, diferentes investigações passaram a iluminar fragmentos de uma mesma estrutura financeira. Primeiro, a Comissão de Valores Mobiliários desmontou a engenharia do FIP LSH e do antigo Trump Rio Hotel. Depois, Greenfield e Circus Maximus aproximaram o empreendimento do universo das fraudes em fundos de pensão, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta. Em seguida, Carbono Oculto revelou uma infraestrutura subterrânea baseada em fintechs, FIDCs, administradoras e circulação opaca de recursos. Por fim, Compliance Zero e o colapso do Banco Master expuseram a dimensão bancária dessa engrenagem.

O elo entre esses episódios não é necessariamente pessoal. A documentação pública disponível não permite afirmar que Donald Trump, a Trump Organization ou os diferentes agentes presentes ao longo dessa cronologia participavam conscientemente das estruturas investigadas anos depois pela Polícia Federal. O que os documentos permitem observar é algo diferente: a inserção do empreendimento licenciado pela marca Trump dentro de uma arquitetura financeira que mais tarde reapareceria, sob novas formas e em escala ampliada, nas investigações envolvendo fundos estruturados, administradoras, fintechs, lavagem de dinheiro e operações bancárias sob suspeita. O que os documentos, decisões judiciais, investigações e reportagens demonstram é algo mais profundo: a permanência histórica de uma mesma tecnologia financeira baseada em fundos estruturados, patrimônio artificialmente valorizado, dinheiro institucional, administradores fiduciários, ativos de difícil precificação e estruturas de baixa transparência.

No Trump Rio Hotel, essa lógica aparece associada a um empreendimento imobiliário de luxo financiado por fundos e sustentado por avaliações patrimoniais questionadas posteriormente pela CVM. Na Carbono Oculto, ela reaparece ligada a fintechs, distribuidoras de combustível, contas de pagamento, empresas de fachada e movimentações bilionárias sob investigação por lavagem de dinheiro. No Caso Master, a mesma lógica emerge em operações bancárias estruturadas, letras financeiras, fundos administrados por gestoras sob investigação e estruturas que passam a atingir BRB, Reag e Rioprevidência.

O que muda ao longo da década é a escala da financeirização. O ativo imobiliário deixa de ocupar o centro da engrenagem. Em seu lugar surgem estruturas muito mais sofisticadas de circulação financeira apoiadas em fintechs, FIDCs, crédito estruturado, fundos privados e instituições formalmente integradas ao Sistema Financeiro Nacional. A opacidade se torna mais refinada. A capacidade de circulação de recursos cresce exponencialmente. E o próprio crime organizado passa a operar cada vez mais próximo do núcleo do mercado financeiro.

A repetição histórica desses mecanismos é o elemento mais importante desta investigação. Dinheiro previdenciário circulando por fundos de alta complexidade. Patrimônio artificialmente valorizado. Administradores fiduciários. Estruturas privadas de circulação patrimonial operando com baixa transparência. Esses elementos atravessam toda a cronologia, do Trump Rio Hotel às investigações que atingiram Reag, Banco Master e fundos sob suspeita de lavagem e fraude financeira.

A Carbono Oculto representou um ponto de inflexão porque revelou algo raro na história recente brasileira: o momento em que o crime organizado deixa de operar apenas nas margens da economia e passa a aparecer integrado às engrenagens sofisticadas do próprio mercado financeiro.

O subsolo financeiro da República

À primeira vista, o Caso Master parece apenas mais uma crise bancária brasileira. Mas, quando a cronologia é reconstruída em profundidade, o que emerge não é um episódio isolado. É uma transformação estrutural do próprio capitalismo financeiro nacional. Uma crise envolvendo letras financeiras sem lastro adequado, suspeitas de fraude, fundos estruturados e operações sob investigação da Polícia Federal, do Banco Central, do Ministério Público Federal e do Tribunal de Contas da União. Mas, quando a cronologia é reconstruída em profundidade, o caso revela algo muito maior: a formação de uma engrenagem financeira que atravessa fundos imobiliários, previdência complementar, administradoras, fintechs, FIDCs, bancos médios e estruturas sofisticadas de circulação patrimonial.

Essa história não começa com o Banco Master. Ela remonta aos anos da expansão imobiliária impulsionada pelos megaeventos esportivos, quando o Trump Rio Hotel foi lançado como símbolo da entrada do capital global no mercado brasileiro de luxo. O empreendimento operado sob licença da Trump Organization já aparecia sustentado por fundos estruturados, patrimônio superavaliado, dinheiro previdenciário e uma arquitetura financeira que, anos depois, seria enquadrada pela CVM como operação fraudulenta. O que naquele momento parecia apenas um projeto imobiliário agressivo revelou retrospectivamente os traços iniciais de uma lógica financeira muito mais ampla.

Ao longo da década seguinte, essa lógica atravessou Greenfield, Circus Maximus, Carbono Oculto e Compliance Zero. O BRB reapareceu em diferentes momentos da cronologia. A Reag surgiu como elo entre fundos sob investigação, estruturas financeiras opacas e operações relacionadas ao Banco Master. O Rioprevidência entrou no radar da Polícia Federal. O Banco Central passou a liquidar instituições e apontar graves violações ao Sistema Financeiro Nacional. E a própria Polícia Federal começou a descrever um cenário em que o crime organizado já não operava apenas por meio da economia informal, mas integrado às estruturas sofisticadas do mercado financeiro formal.

A cena final dessa cronologia ocorreu em 26 de maio de 2026, em Washington. Paulo Figueiredo Filho, personagem presente desde o núcleo financeiro do antigo Trump Rio Hotel, apareceu ao lado de Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro em encontro com Donald Trump justamente quando o Caso Master avançava para o centro da crise financeira brasileira. A imagem sintetiza, de maneira quase simbólica, a convergência entre capital financeiro opaco, operadores políticos, fundos estruturados e estruturas privadas de poder que atravessaram toda a década.

As investigações continuam em andamento. Novos documentos, operações e decisões judiciais ainda podem alterar parte desse cenário. Mas uma conclusão já parece difícil de ignorar: a Carbono Oculto abriu uma janela rara para observar o funcionamento do subsolo financeiro da República. Um espaço onde fundos, bancos, fintechs, dinheiro institucional e estruturas privadas de circulação patrimonial passaram a operar em uma zona cada vez mais difícil de separar entre mercado, opacidade e criminalidade financeira.

O Caso Master talvez seja apenas o ponto mais visível de uma transformação silenciosa ocorrida no interior do capitalismo brasileiro nas últimas duas décadas: o momento em que fundos, bancos, fintechs, previdência, estruturas privadas de investimento e circuitos de criminalidade financeira passaram a operar cada vez mais próximos uns dos outros, dissolvendo as fronteiras entre mercado, opacidade e poder.

Artigo publicado originalmente <código aberto>