‘Estamos juntando as nossas vidas’: mensagens entre ex-presidente do BRB e Vorcaro reforçam suspeita de propina em imóveis”

247 – O ex-presidente do Banco Regional de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, afirmou ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que os dois estavam “juntando” suas vidas após negociações envolvendo imóveis de luxo que, segundo a Polícia Federal, teriam sido usados como pagamento de propina em troca de aportes bilionários do banco público ao Master. As informações foram reveladas pelo jornal Estado de S. Paulo, que teve acesso a diálogos inéditos enviados pela PF ao Supremo Tribunal Federal (STF).

As mensagens fazem parte da investigação que levou à prisão de Costa, decretada em abril. Segundo a PF, ele teria recebido seis imóveis de luxo avaliados em R$ 146 milhões, dos quais R$ 74 milhões já teriam sido pagos. Os investigadores sustentam que os imóveis funcionavam como contrapartida pelos aportes de R$ 12 bilhões feitos pelo BRB em carteiras do Banco Master consideradas fraudulentas.

As defesas de Paulo Henrique Costa e Daniel Vorcaro, assim como o BRB, foram procuradas pelo Estadão, mas não se manifestaram.

As conversas revelam a proximidade entre o então presidente do BRB e o banqueiro. Em novembro de 2024, Vorcaro orientou uma corretora a encontrar apartamentos para Costa em São Paulo. O interesse principal recaiu sobre o condomínio Heritage, localizado no Itaim Bibi, um dos endereços mais valorizados da capital paulista.

A corretora informou a Vorcaro que havia encontrado um imóvel decorado no 13º andar, avaliado em R$ 45 milhões. Dificuldades para agendar uma visita levaram Vorcaro a sugerir que Paulo Henrique Costa conhecesse o apartamento que ele próprio possuía no condomínio, para avaliar a planta e os acabamentos.

Após a visita, em 16 de novembro de 2024, Costa enviou uma mensagem ao banqueiro agradecendo pela recepção. Na conversa, escreveu: “Estamos juntando as nossas vidas”.

PF vê tentativa de socorro financeiro ao Banco Master

Os diálogos também mostram que, paralelamente às negociações imobiliárias, Paulo Henrique Costa atuava para acelerar operações do BRB em favor do Banco Master. A investigação aponta que as carteiras negociadas apresentavam irregularidades graves e que grande parte delas teria sido criada artificialmente.

Em uma troca de mensagens de 5 de novembro de 2024, Vorcaro procurou Costa para discutir novas operações entre os bancos.

“Bom dia meu amigo, quando puder vamos falar hoje no tel só pra darmos uma alinhada, se possível”, escreveu o banqueiro às 7h45.

Costa respondeu: “Marquei uma reunião às 09:00 para repassar todas as carteiras e ter um cenário mais claro. Te aviso quando sair da reunião”.

Na sequência, Vorcaro indicou alternativas para ampliar os negócios com o BRB, mencionando carteiras ligadas ao Credcesta.

“Eu tenho outras carteiras pulverizadas de credcesta que creio que podemos fazer alguma estrutura pra atender os pré-requisitos. Exemplo: carteiras de convênios menores que 3mm [milhões]”, afirmou.

Costa então sinalizou disposição para estruturar as operações.

“Vc não quer me mandar tudo e vejo aqui como consigo estruturar?”, respondeu o então presidente do BRB.

Em seguida, perguntou diretamente ao banqueiro qual era a urgência financeira do Banco Master.

“Faço isso em paralelo ao que estou fazendo com o que já recebemos. Qual é a sua necessidade de caixa? Vc pode me enviar um cronograma tentativo?”, escreveu.

Segundo a PF, as mensagens reforçam a suspeita de que Paulo Henrique Costa atuava deliberadamente para cobrir problemas de liquidez do Banco Master por meio de recursos do BRB.

Credcesta e expansão nacional

O Credcesta, citado nas conversas, opera um cartão de benefício consignado voltado a servidores públicos e aposentados, com desconto direto em folha de pagamento. O negócio surgiu na Bahia, onde Vorcaro e seus sócios estabeleceram conexões políticas para atuar no segmento de crédito consignado.

Posteriormente, a operação foi ampliada para servidores públicos de 24 estados e aposentados de todo o país.

A Polícia Federal sustenta que o Banco Master dependia dos aportes do BRB para manter fluxo de caixa e enfrentar dificuldades financeiras. Para os investigadores, os diálogos inéditos revelam uma relação de alinhamento estratégico entre Paulo Henrique Costa e Daniel Vorcaro, combinando interesses financeiros, operações bancárias e negociações patrimoniais de alto valor.