“Qual sua necessidade de caixa?”, perguntou Paulo Henrique Costa a Daniel Vorcaro

247 - Conversas apreendidas pela Polícia Federal expõem o nível de proximidade entre o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa e o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, no centro das investigações da Operação Compliance Zero, que apura o que pode ser a maior fraude já registrada contra o Sistema Financeiro Nacional.

Em uma das conversas, revelada nesta terça-feira (26) pelo jornal O Estado de S. Paulo, Paulo Henrique Costa questiona Vorcaro sobre a situação financeira do grupo investigado. “Qual sua necessidade de caixa? Você pode me enviar um cronograma tentativo”, escreveu o então presidente do BRB.

Vorcaro respondeu logo em seguida: “Vou preparar e te enviar”.

Os diálogos foram extraídos de celulares apreendidos pela PF e reforçam a suspeita de atuação coordenada entre dirigentes do BRB e o grupo ligado ao Banco Master em operações consideradas fraudulentas pelos investigadores.

A PF também identificou um grupo de WhatsApp utilizado por Vorcaro para orientar a elaboração de documentos fraudulentos envolvendo o BRB. Segundo os investigadores, o material era produzido para maquiar operações financeiras irregulares e dar aparência de legalidade às transações sob investigação.

As mensagens analisadas pela PF mostram ainda discussões sobre o pagamento de uma eventual propina de R$ 146,5 milhões a Paulo Henrique Costa por meio da aquisição de imóveis, mecanismo que teria sido utilizado para ocultar movimentações suspeitas.

Paulo Henrique Costa e Daniel Vorcaro foram presos preventivamente na operação.