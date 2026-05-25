Delação no BRB preocupa aliados de Flávio Bolsonaro

247 - Aliados do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) demonstram preocupação com uma possível delação do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa sobre um financiamento de R$ 3,1 milhões concedido ao parlamentar em 2021, com juros de 3,71% ao ano, para a compra de uma mansão de R$ 6 milhões no Lago Sul, em Brasília (DF).

O ex-dirigente acabou preso no escândalo do Banco Master, e integrantes da pré-campanha do senador avaliam que uma eventual colaboração pode recolocar o caso no centro do debate político. O parlamentar sustenta que a operação ocorreu de forma regular, mas seu entorno teme o desgaste que o episódio pode provocar em sua candidatura.

O ponto de maior tensão envolve as condições do empréstimo. A taxa anual de 3,71%, inferior à média praticada pelo mercado, já havia chamado atenção quando o financiamento veio à tona. A operação permitiu ao senador adquirir um imóvel de alto padrão no Lago Sul, uma das áreas mais valorizadas de Brasília.

A apreensão entre aliados cresceu diante da possibilidade de Paulo Henrique Costa fornecer detalhes sobre a concessão do crédito. Na avaliação da pré-campanha, o tema pode ganhar nova dimensão caso o ex-presidente do BRB associe o financiamento a procedimentos internos do banco ou relate conversas ligadas à aprovação da operação. Flávio Bolsonaro nega irregularidades no caso e afirma que o financiamento seguiu as regras.

O receio central não se limita ao aspecto jurídico. Integrantes do entorno do senador avaliam que a exposição de uma mansão de R$ 6 milhões, somada à taxa de juros abaixo da média, pode alimentar críticas contra a pré-campanha e dificultar a construção de uma agenda pública voltada a outros temas.