Valdemar entregou Flávio Bolsonaro, diz Renan Santos

247 - Pré-candidato à Presidência da República pelo Missão, Renan Santos afirmou nesta segunda-feira (25) que o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, expôs o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao confirmar o encontro do parlamentar com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, investigado pela PF (Polícia Federal) em um esquema de fraudes financeiras que, segundo a corporação, movimentou ao menos R$ 12 bilhões.

“Valdemar, escorregadio, tentou fugir do assunto. Só otário ainda acredita que Flávio Bolsonaro não estava fazendo uma troca de favores junto com seu amigo Daniel Vorcaro”, afirmou Renan Santos.

O pré-candidato também levantou dúvidas sobre a intenção política de Valdemar Costa Neto ao comentar o episódio envolvendo o senador. “Será que Valdemar realmente é bobo e entregou as coisas? Ou ele só (se) faz de trouxa e quer tirar Flávio Bolsonaro da candidatura?”, acrescentou.

A fala de Renan Santos ocorreu após Valdemar Costa Neto confirmar, em entrevista à GloboNews, o encontro entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. O presidente do PL concedeu a entrevista após o Intercept Brasil afirmar, no último dia 13, que Flávio Bolsonaro negociou diretamente com Vorcaro um financiamento de R$ 134 milhões para o filme Dark Horse.

O longa apresenta um retrato biográfico de Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar atualmente após condenação do Supremo Tribunal Federal a 27 anos de prisão no inquérito da trama golpista.