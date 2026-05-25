Lista de visitantes de Daniel Vorcaro na prisão é colocada sob sigilo de 100 anos

247 - A Polícia Federal colocou sob sigilo de 100 anos a lista de visitantes do banqueiro Daniel Vorcaro em unidades prisionais federais. Segundo o jornal O Globo, a informação foi obtida por meio de resposta enviada pela corporação após solicitação feita com base na Lei de Acesso à Informação.

De acordo com a PF, os registros de visitação incluem dados como nome, CPF, datas, horários e grau de parentesco, o que enquadraria o material como informação pessoal sensível ligada à esfera privada tanto dos visitantes quanto do detento.

"O tratamento de informações pessoais deve observar, de forma estrita, a proteção à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais", declarou a corporação.

A solicitação previa que, caso parte das informações estivesse protegida por sigilo, fosse enviada uma versão com os dados sensíveis ocultados. Ainda assim, a PF manteve a restrição integral sobre a lista de visitantes.

Vorcaro negocia atualmente um acordo de delação premiada. Entre as contrapartidas normalmente exigidas nesse tipo de negociação está a devolução de ativos, medida à qual, segundo apurações, o banqueiro resiste.

Além do período em prisão domiciliar, Daniel Vorcaro passou pelo Centro de Detenção Provisória de Guarulhos (SP), pela Penitenciária II de Potim (SP), pela Penitenciária Federal de Brasília (DF) e pela carceragem da Superintendência da Polícia Federal em Brasília (DF).