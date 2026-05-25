Vorcaro restringe visitas a cinco advogados após mudar equipe de defesa

247 - A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro passou por uma ampla reorganização após a saída do advogado criminalista José Luís Oliveira Lima, conhecido como Juca. Segundo a CNN Brasil, o número de advogados autorizados a visitá-lo na prisão foi reduzido de 14 para apenas cinco integrantes.

A reformulação da equipe jurídica também redefiniu as funções de cada advogado e dividiu a atuação da defesa em três frentes principais: criminal, liquidação do Banco Master e contencioso cível.

Defesa criminal e negociação de delação premiada

Na área criminal, a defesa ficará sob responsabilidade exclusiva do advogado Sergio Leonardo. Conforme informou a CNN Brasil, ele será o encarregado das negociações relacionadas a uma possível colaboração premiada junto à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República (PGR).

Além disso, Sergio Leonardo terá a missão de reconstruir a interlocução com o ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF).

Nos bastidores, o desgaste na relação entre José Luís Oliveira Lima e André Mendonça é apontado como um dos fatores que contribuíram para a saída de Juca da defesa de Vorcaro.

Banco Master entra no centro da reorganização jurídica

A frente relacionada à liquidação do Banco Master será conduzida pelos advogados Marcelo Squassoni e Bruno Burili.

Os dois profissionais atuarão no levantamento dos ativos de Daniel Vorcaro e no processo de liquidação da instituição financeira. A estratégia busca auxiliar o liquidante responsável pelo caso na tentativa de regularizar a situação do banco junto ao Banco Central. Bruno Burili é especialista em mercado de capitais, enquanto Marcelo Squassoni atua na área de direito empresarial.

Já no contencioso cível, a atuação ficará concentrada nos advogados Engel Muniz e Giuseppe Giamundo. A dupla será responsável por conduzir as ações envolvendo potenciais credores interessados em acessar o patrimônio de Daniel Vorcaro, em meio ao avanço das disputas judiciais ligadas ao caso.