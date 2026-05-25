Valdemar queima Flávio Bolsonaro: foi a Vorcaro para tentar conseguir o resto do dinheiro

247 - O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, financiou o filme Dark Horse, sobre a trajetória de Jair Bolsonaro (PL), para manter proximidade com a família Bolsonaro.

Segundo Valdemar, o apoio financeiro ao longa tinha motivação política e estaria ligado ao cenário eleitoral. "Porque ele queria estar bem com a família Bolsonaro. Nós vamos ganhar a Presidência de novo. Quem não quer estar bem com o presidente da República?", disse o dirigente partidário em entrevista à GloboNews nesta segunda-feira (25), segundo a coluna da jornalista Andréia Sadi, do G1.

Valdemar contradiz versão de Flávio Bolsonaro

A declaração do presidente do PL diverge da versão apresentada por Flávio Bolsonaro sobre a visita ao ex-banqueiro. O senador afirma que o encontro teve como objetivo "colocar um ponto final" na relação entre ambos. Já Valdemar declarou que Flávio esteve com Vorcaro para cobrar o pagamento dos recursos restantes destinados à finalização do filme Dark Horse.

Valdemar minimiza cobrança feita por Flávio Bolsonaro

Durante a entrevista, Valdemar também comentou a cobrança de R$ 134 milhões feita pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, a Vorcaro para a conclusão do filme. O parlamentar admitiu recentemente que os repasses feitos pelo ex-banqueiro chegaram a R$ 61 milhões. O presidente do PL minimizou o episódio e afirmou que o parlamentar precisava arrecadar recursos para finalizar a produção. "Foi visitar para ver se conseguia o restante do dinheiro", declarou o dirigente partidário.

Divergência sobre visita a Vorcaro

Valdemar também classificou como "normal" a visita feita por Flávio Bolsonaro à casa de Vorcaro, em São Paulo, em novembro de 2025, logo após a primeira prisão do ex-banqueiro. Segundo o dirigente do PL, o encontro ocorreu porque Vorcaro havia ajudado financeiramente o projeto cinematográfico ligado à família Bolsonaro.

O presidente do partido ainda afirmou que desconhecia a proximidade entre os dois, mas disse que isso não alteraria seus planos políticos. "Foi uma barbaridade o que o Vorcaro fez, mas o que o Flávio fez é natural [pedir dinheiro para o filme]. Visitar o Vorcaro também, porque o Vorcaro tinha ajudado ele. Eu sabia que ia ter um desgaste eleitoral, e até que não foi tão grande. Nós nem imaginamos que o Flávio fosse estar um ponto ou dois acima do Lula nesse período. Achei que ele ainda ia estar atrás do Lula", afirmou Valdemar Costa Neto.

Na entrevista, Valdemar também minimizou a relação entre o senador e o banqueiro, argumentando que, à época em que o contato foi feito, Vorcaro ainda não enfrentava investigações. "Lógico, o cara [Vorcaro] não tinha problema nenhum quando ele [Flávio Bolsonaro] pediu dinheiro", afirmou.