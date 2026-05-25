Coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro pede ao STF investigação sobre vazamento de áudio com Vorcaro

247 - O senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da pré-campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça a abertura de investigação sobre o vazamento de áudios envolvendo o pré-candidato à Presidência e Daniel Vorcaro. A medida cobra apuração sobre a origem do material divulgado, a cadeia de custódia dos arquivos e os agentes que tiveram acesso às informações sigilosas do inquérito do Banco Master. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

O pedido foi protocolado após o site The Intercept Brasil divulgar trechos de conversas entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro. Nos áudios, o senador pede recursos milionários para financiar um filme sobre Jair Bolsonaro. A divulgação das conversas provocou desgaste na campanha do bolsonarista e ampliou a desconfiança dentro do Partido Liberal (PL) e no mercado financeiro.

Em um dos trechos revelados, Flávio chama Vorcaro de "meu irmão" e afirma que estará ao lado dele. No documento enviado ao STF, Rogério Marinho afirma que o objetivo da representação não é questionar a atuação da imprensa, mas identificar os responsáveis pela divulgação das informações.

"A liberdade de imprensa não elimina o dever estatal de apurar a origem de vazamentos de autos sigilosos", afirmou o senador na representação. O documento solicita a instauração de investigação específica para verificar eventual violação de sigilo funcional e a cadeia de custódia dos materiais divulgados.

"O que se pretende é a apuração da origem do vazamento, da cadeia de custódia do material divulgado, dos agentes que tiveram acesso aos elementos sigilosos e da eventual utilização indevida de informações protegidas por sigilo para fins de constrangimento público, interferência política ou desequilíbrio do devido processo legal", diz trecho da representação.