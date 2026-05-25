Ex-chefe da comunicação de Flávio Bolsonaro relata “ataques covardes” com caso Vorcaro
Marcello Lopes afirma ter sido alvo de desgaste interno após crise envolvendo Daniel Vorcaro e diz que saída da equipe é definitiva
247 - O publicitário Marcello Lopes, conhecido como Marcelão, anunciou sua saída definitiva da pré-campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e afirmou ter sido alvo de “ataques covardes” dentro do entorno político do senador. As declarações foram dadas em entrevista ao jornal O Globo, publicada nesta segunda-feira (25).
Segundo Marcello Lopes, houve uma ofensiva interna para desgastar sua imagem durante o processo de reorganização da comunicação da pré-campanha, após a crise envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro e o Banco Master. “Houve uma sequência de ataques covardes, vis e extremamente desleais, baseados em mentiras e narrativas fabricadas com o claro intuito de provocar desgaste junto ao Flávio”, afirmou.
A saída acontece em meio às mudanças promovidas na estrutura da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro, que tenta reorganizar sua estratégia política e de marketing após a repercussão das revelações ligadas ao financiamento do filme “Dark Horse”, produção sobre Jair Bolsonaro associada ao entorno de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.
Marcello afirmou que sua atuação na campanha ainda estava em fase inicial e que sua entrada oficial estava prevista apenas para o dia 2 de junho. Segundo ele, até o momento o trabalho vinha sendo desenvolvido em formato de consultoria, especialmente na montagem das equipes política, jurídica e de comunicação.
O ex-chefe da comunicação também declarou que pessoas ligadas ao próprio ambiente político da campanha teriam disseminado informações falsas contra ele. “Pessoas próximas ao ambiente da campanha passaram a pautar setores da imprensa com informações inverídicas e manipulações direcionadas contra a minha imagem, algo que acabou sendo identificado internamente”, disse.
Apesar das críticas aos bastidores da pré-campanha, Marcello Lopes negou qualquer desgaste pessoal com Flávio Bolsonaro e afirmou confiar na nova equipe responsável pela comunicação. Ele elogiou o jornalista Alexandre Oltramari e o publicitário Eduardo Fischer, que assumiram papel central na reformulação da estratégia da campanha. “Fico feliz em ver o Alexandre Oltramari assumindo a coordenação ao lado do Fischer, até porque fui eu quem o trouxe para o time”, declarou.
Nos bastidores do PL, dirigentes admitem que a crise envolvendo Daniel Vorcaro acelerou mudanças profundas na estrutura da pré-campanha presidencial de Flávio Bolsonaro. Procurado por O Globo, o senador não se manifestou sobre as declarações do ex-integrante da equipe.