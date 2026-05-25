“Mário Frias está numa fria e tem muito o que explicar à sociedade brasileira”, diz Chico Alencar

247 - O deputado federal Chico Alencar (PSOL-RJ) afirmou, em entrevista ao Bom Dia 247, que o PSOL e a Rede protocolaram uma representação na Procuradoria-Geral da República contra o deputado Mário Frias (PL-SP) após denúncias reveladas pelo portal G1 sobre supostas irregularidades envolvendo produção audiovisual ligada ao entorno da família Bolsonaro.

Segundo Chico Alencar, a iniciativa foi tomada após a divulgação de uma apuração jornalística que, na avaliação dele, apresentou “indícios robustíssimos” de possíveis crimes cometidos pelo parlamentar. O deputado disse que a denúncia não poderia permanecer apenas no âmbito jornalístico e precisava produzir consequências institucionais.

“Entendemos então e produzimos, demos entrada na Procuradoria-Geral da República de uma representação contra o Mário Frias para que ele explique os indícios robustíssimos de prática de peculato, concussão, organização criminosa e corrupção passiva”, declarou.

Além da representação junto à PGR, Chico informou que a federação PSOL-Rede também prepara uma ação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. O objetivo, segundo ele, é avaliar se a conduta de Frias violou princípios de ética e decoro parlamentar.

Durante a entrevista, o parlamentar relacionou Mário Frias à produção do filme Dark Horse, obra associada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo Chico, há suspeitas sobre o financiamento e o processo de produção do projeto audiovisual.

“Ele como produtor, roteirista ou homem que captava recursos para a produção daquele filme, evidentemente político-eleitoral, também está cercado de suspeitas”, afirmou.

O deputado ressaltou ainda a proximidade política entre Frias e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Ele lembrou que o parlamentar foi secretário especial de Cultura durante o governo Jair Bolsonaro e afirmou que a ligação política entre os dois amplia a necessidade de esclarecimentos públicos.

“Mário Frias é muito ligado ao Flávio Bolsonaro, como sabemos. Foi secretário de Cultura de Jair Bolsonaro. Então, ele tem muito o que explicar à sociedade brasileira”, disse.

Chico Alencar também questionou informações sobre viagens recentes feitas por Mário Frias ao exterior. Segundo ele, parte dos deslocamentos não teria sido comunicada formalmente à Câmara dos Deputados, como exige o regimento da Casa em determinados casos.

“Pelo menos uma parte dessa viagem não foi comunicada à Câmara dos Deputados, como todos temos o dever de fazer quando nos ausentamos do país”, afirmou.

Ao comentar o caso, o deputado afirmou que as investigações precisam avançar para esclarecer a origem dos recursos, as responsabilidades individuais e a eventual utilização de estruturas públicas em benefício político-eleitoral.

“É muita confusão para um homem só e muita suspeita. Tudo vai se elucidar”, concluiu.