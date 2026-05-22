Gabinete de Mario Frias é alvo de denúncia de rachadinha

247 - Uma ex-funcionária do gabinete do deputado federal Mario Frias (PL-SP) realizou transferências bancárias para o então chefe de gabinete Raphael Azevedo e para pessoas ligadas ao entorno do parlamentar. Segundo o G1, também existem registros de empréstimos consignados, pagamentos à família de Frias e saques em dinheiro vivo.

De acordo com a reportagem, Gardênia Morais atuou como secretária parlamentar entre fevereiro de 2023 e maio de 2024. Os extratos bancários analisados mostram que ela recebia salários líquidos que variavam entre R$ 10 mil e R$ 21 mil. Parte dos valores, conforme os documentos, era transferida para outra conta de sua titularidade e depois repassada a Raphael Azevedo, familiares dele e pessoas próximas ao gabinete.

Comprovantes mostram PIX e repasses ao gabinete

Entre os comprovantes obtidos pela reportagem estão transferências via PIX feitas ao longo de 2023 e 2024. Os registros incluem pagamentos de R$ 4,6 mil e R$ 5 mil para Raphael Azevedo, além de transferências para a ex-mulher e uma parente do ex-chefe de gabinete. Os documentos identificados pelo g1 somam R$ 35.116 em repasses. Gardênia, porém, afirmou que os valores devolvidos eram ainda maiores.

“O meu salário foi subindo gradativamente. Lá na Câmara a gente tem os ‘steps’. No final, estava girando em torno de R$ 20 mil. Me restavam, em média, de R$ 6 mil a R$ 7 mil. Eu devolvia todos os meses, de acordo com o meu ‘step’”, disse. A ex-servidora também afirmou que outras pessoas realizavam devoluções semelhantes no gabinete.

Pagamentos envolveram familiares de Mario Frias

A reportagem revelou ainda pagamentos relacionados a familiares do deputado. Um dos comprovantes mostra um PIX de R$ 1 mil enviado por Gardênia para Maria Lucia Frias, mãe do parlamentar, em janeiro de 2024. Outro documento aponta o pagamento de uma fatura de cartão de crédito de Juliana Frias, esposa do deputado, no valor de R$ 4.832,32, em dezembro de 2023.

O G1 também identificou um saque de R$ 49.999,99 realizado em espécie pela ex-funcionária em março de 2024. Segundo os extratos, o valor havia sido depositado anteriormente por Raphael Azevedo e pela esposa dele.

De acordo com a reportagem, o dinheiro entrou na conta-salário de Gardênia, foi transferido para outra conta de sua titularidade e sacado no dia seguinte. O destino final do valor não foi identificado.

Ex-funcionária relata empréstimos consignados

Gardênia Morais afirmou ainda ter feito cinco empréstimos consignados que totalizaram R$ 174.886. Segundo ela, apenas um dos empréstimos foi utilizado para fins pessoais.

“Dos cinco empréstimos, um é meu particular. No restante, todos foram feitos a pedido do deputado e do Raphael Azevedo para quitar dívidas de campanha [de 2022]. Os empréstimos foram feitos e eles não foram quitados, estão todos em aberto no Serasa”, afirmou.

Ela também relatou dificuldades financeiras após as operações. “Para você ter noção de como ficou minha situação hoje, eu moro de favor na casa da minha ex-sogra”, disse. Segundo a ex-funcionária, Mario Frias tinha conhecimento das devoluções salariais.

“O deputado sabia, o deputado estava ciente de todas as devoluções. Foi um combinado inicial, o deputado sempre participa. E depois as tratativas do dia a dia ocorriam com o Azevedo, que na época era o chefe de gabinete, braço direito do deputado”, declarou.

O que dizem os citados no caso

A prática conhecida como “rachadinha” ocorre quando assessores devolvem parte dos salários recebidos em gabinetes parlamentares. Embora o termo não configure um crime específico na legislação brasileira, investigações desse tipo costumam ser enquadradas pelo Ministério Público como peculato.

Procurado pela reportagem, o atual chefe de gabinete de Mario Frias, Diego Ramos, afirmou desconhecer as suspeitas porque assumiu a função após o período citado nos documentos. Segundo ele, o deputado também não teria conhecimento das acusações.

Ramos declarou ainda que “aparentemente são ex-funcionários aproveitando a situação midiática”. Raphael Azevedo, ex-chefe de gabinete de Mario Frias, não respondeu aos questionamentos enviados pela reportagem.