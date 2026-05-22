Câmara diz ao STF que Mário Frias viajou sem aval oficial

247 - A Câmara dos Deputados informou ao Supremo Tribunal Federal que o deputado federal Mário Frias (PL-SP) viajou ao exterior sem autorização prévia para missão oficial internacional, enquanto a Corte tenta intimá-lo para prestar esclarecimentos sobre uma emenda parlamentar de R$ 2 milhões. As informações são da CNN Brasil.

O ofício foi enviado nesta quinta-feira (21) ao ministro Flávio Dino, que havia dado prazo de 48 horas para que a Câmara explicasse a viagem do parlamentar ao exterior. Segundo a CNN Brasil, a cobrança ocorre em meio às dificuldades do STF para localizar Frias.

De acordo com o documento encaminhado ao Supremo, Frias segue no exercício do mandato parlamentar e apresentou dois pedidos de missão oficial internacional para o mês de maio. O primeiro tinha como destino o Reino do Bahrein, entre 12 e 18 de maio, com afastamento solicitado de 11 a 19 de maio. O segundo previa viagem aos Estados Unidos entre 19 e 21 de maio, com período de afastamento de 18 a 22 de maio.

A Câmara, no entanto, informou ao ministro Flávio Dino que os pedidos apresentados por Frias “ainda estão em apreciação”. Na prática, a comunicação indica que o deputado deixou o país antes de obter autorização formal da Casa para as missões oficiais internacionais.

O caso está relacionado à tentativa do STF de intimar Mário Frias há mais de um mês. O parlamentar deve prestar esclarecimentos sobre uma emenda de R$ 2 milhões destinada ao Instituto Conhecer Brasil, uma ONG ligada à produtora do filme “Dark Horse”, obra sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

No mesmo ofício, a Câmara também informou que Frias esteve em “licença para tratamento da própria saúde” entre os dias 14 e 27 de abril.

Após a determinação de Flávio Dino, Frias publicou mensagem nas redes sociais ironizando a cobrança do ministro. “Prezado Ministro Flávio Dino, soube pela imprensa que o senhor gostaria de algumas informações a meu respeito”, escreveu.

Na mesma publicação, o deputado afirmou que sua agenda era conhecida pela presidência da Câmara. “Estou em agenda oficial, com conhecimento do meu presidente Hugo Mota”, declarou.

Frias também disse que pretende retornar ao Brasil em 25 de maio e se colocou à disposição do ministro. “Chegarei ao Brasil dia 25 de maio, desde ja me colocando a disposição de Vossa Excelencia, para inclusive um encontro ao vivo, ocasião em que será uma otima oportunidade para prestar todos os esclarecimentos que desejar”, afirmou.