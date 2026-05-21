Mario Frias afirma estar disponível para explicar viagem ao exterior a Flávio Dino

247 - O deputado federal Mario Frias (PL-SP) afirmou nesta quinta-feira (21) que está à disposição para um encontro presencial com o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), para prestar esclarecimentos sobre sua viagem oficial ao Bahrein. A informação foi publicada originalmente pela CNN Brasil.

A declaração ocorre após Dino determinar que a Câmara dos Deputados apresente, em até 48 horas, informações detalhadas sobre a situação funcional do parlamentar durante a missão internacional. O ministro quer esclarecimentos sobre o período autorizado da viagem, além de possíveis custos e pagamentos relacionados ao deslocamento.

Segundo Mario Frias, a viagem ao Bahrein teve como objetivo “fortalecer as relações bilaterais”. O deputado viajou ao país do Oriente Médio na semana passada e, até o momento, ainda não retornou ao Brasil.

STF cobra informações sobre missão internacional

O pedido de esclarecimentos foi encaminhado por Flávio Dino ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), por meio de um ofício oficial. No documento, o ministro solicita detalhes sobre a autorização da viagem e questiona despesas relacionadas à missão internacional mencionada pelo parlamentar.

A cobrança do STF acontece em meio às dificuldades da Corte para localizar Mario Frias. Há mais de um mês, o Supremo tenta intimar o deputado para prestar esclarecimentos sobre o envio de uma emenda parlamentar de R$ 2 milhões ao Instituto Conhecer Brasil.

A ONG está ligada à produtora responsável pelo filme “Dark Horse”, obra sobre a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Mario Frias atua como produtor e roteirista do longa-metragem.

Tentativas de intimação não tiveram sucesso

De acordo com informações da Secretaria do STF, ao menos três tentativas de intimação ocorreram no gabinete do deputado, sem sucesso. Após as diligências frustradas, Flávio Dino determinou que a Câmara informasse os endereços de Frias em Brasília e em São Paulo.

Mesmo com os novos dados fornecidos ao Supremo, o deputado também não foi encontrado nos locais indicados. A situação aumentou a pressão para que a Câmara esclareça oficialmente o paradeiro e a condição funcional do parlamentar durante a viagem ao exterior.

Antes de assumir mandato na Câmara dos Deputados, Mario Frias ocupou o cargo de secretário especial de Cultura no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Além da atuação política, ele também mantém envolvimento com produções audiovisuais ligadas ao bolsonarismo.