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      Dino cobra explicações de Hugo Motta sobre viagem de Mario Frias ao exterior

      STF cobra esclarecimentos após quase um mês de tentativas frustradas de intimar Frias em investigação sobre emendas a ONGs ligadas a filme sobre Bolsonaro

      Flávio Dino - Mario Frias - Hugo Motta (Foto: Gustavo Moreno/STF / Marcello Casal Jr / Agência Brasil / Gustavo Moreno/STF / IA / Brasil 247)
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      247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino determinou que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), apresente em até 48 horas esclarecimentos sobre a viagem de Mario Frias (PL-SP) ao exterior. A decisão ocorre após a Corte tentar intimar o parlamentar bolsonarista por quase um mês para que ele preste informações sobre o envio de emendas parlamentares ao Instituto Conhecer Brasil, organização ligada à produção da cinebiografia de Jair Bolsonaro.

      Segundo o Metrópoles, Motta deverá informar a situação funcional do parlamentar e o período autorizado para a missão oficial alegada por Frias. O deputado está atualmente no Bahrein. A nova tentativa de intimação está relacionada a uma ação apresentada pela deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), que pede apuração sobre repasses de emendas parlamentares para o que definiu como um "ecossistema de pessoas jurídicas interconectadas".

      Emendas e ONGs investigadas

      De acordo com a denúncia, Mario Frias, que também atua como produtor-executivo do filme Dark Horse, teria destinado R$ 2 milhões em emendas parlamentares ao Instituto Conhecer Brasil. Além da entidade principal, a ação também cita a Academia Nacional de Cultura, a Go Up Entertainment e a Conhecer Brasil Assessoria como organizações envolvidas nos repasses investigados pelo STF.

      Segundo a denúncia, todas essas organizações estariam sob comando de Karina Ferreira da Gama, apontada como produtora cultural ligada ao filme. A decisão de intimar Mario Frias, além dos deputados federais Bia Kicis e Marcos Pollon, foi tomada por Flávio Dino em 21 de março, no âmbito da ADPF 854.

      A ação também questiona repasses destinados à ONG Academia Nacional de Cultura. Segundo a denúncia, a entidade teria recebido cerca de R$ 2,6 milhões em emendas parlamentares de nomes como Alexandre Ramagem, Carla Zambelli, Bia Kicis e Marcos Pollon.

      Áudio de Flávio Bolsonaro

      O filme Dark Horse voltou ao centro das discussões após a divulgação de um áudio do senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ), no qual ele cobra recursos do empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, para financiar a produção cinematográfica.

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