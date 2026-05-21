Fernanda Melchionna denuncia ‘tentativa de fuga’ de Mario Frias

247 - A deputada federal Fernanda Melchionna (Psol-RS) criticou a viagem ao exterior feita pelo deputado federal Mario Frias (PL-SP) e cobrou esclarecimentos do parlamentar, que participou da produção do filme Dark Horse.

A pessolista fez a crítica em um contexto no qual políticos do campo progressista pedem aprofundamento das investigações sobre a negociação de R$ 134 milhões feita pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) junto ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para investir no longa que é uma retrato biográfico de Jair Bolsonaro. Do valor total, R$ 61 milhões foram efetivamente repassados.

“TENTATIVA DE FUGA!”, escreveu Fernanda em rede social. “Mario Frias só prestou esclarecimentos sobre a viagem porque houve questionamento do ministro Flávio Dino. Caso contrário, a Câmara dos Deputados sequer teria sido informada sobre a ida ao exterior.”

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Câmara dos Deputados apresente, em até 48 horas, esclarecimentos sobre a viagem de Mário Frias ao Bahrein e aos Estados Unidos. Em entrevista ao SBT News nesta quarta-feira, o deputado afirmou que esteve no país asiático na semana passada com o objetivo de “propor investimentos no Brasil”. Conforme o deputado, ele se encontra nos EUA, onde pretende fazer a “prospecção de um investimento em segurança pública”.

A parlamentar também comparou a situação ao caso de Carla Zambelli, ao afirmar que tentaram atribuir a ela toda a responsabilidade pela invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça.

“Está nascendo uma nova Zambelli. Assim como tentaram empurrar tudo para ela no caso da invasão ao sistema do CNJ, porque eu duvido muito que ela tenha orquestrado sozinha esse crime, agora querem jogar toda a responsabilidade somente nas costas do Mario Frias para blindar a familícia.”

Fernanda Melchionna também mencionou áudios já divulgados e afirmou que eles tornariam evidente a relação da família Bolsonaro com Daniel Vorcaro. A parlamentar associou os registros a um pedido de dinheiro e classificou esse ponto como a maior prova, até o momento, da ligação do grupo com um esquema contra aposentados e aposentadas do INSS.

“Mas os fatos são graves demais para serem ignorados. Os áudios já divulgados deixam evidente a relação da família Bolsonaro com Daniel Vorcaro. O pedido de dinheiro escancarado nos áudios é, até aqui, a maior prova da ligação dessa gente com o esquema de roubo contra aposentados e aposentadas do INSS.”