Defesa pede transferência de Vorcaro para a Papudinha após PF rejeitar delação

247 - A defesa de Daniel Vorcaro pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira (21), a transferência dele para a Papudinha, instalação militar localizada no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. Segundo o SBT News, o pedido foi apresentado um dia após a cúpula da Polícia Federal (PF) rejeitar a proposta de delação premiada formulada pelo banqueiro.

Os advogados solicitaram a mudança depois que Vorcaro foi transferido para uma cela comum na superintendência da PF em Brasília (DF). A defesa afirma que o espaço tem condições precárias e relata restrições no acesso aos advogados.

De acordo com o pedido enviado ao STF, Vorcaro dispõe apenas de uma cama de alvenaria na cela em que está detido. Os advogados também apontam problemas no banheiro da unidade.

Na solicitação, a defesa argumenta que, caso seja levado para a Papudinha, o banqueiro poderá ficar em uma sala de Estado-Maior e deixará de estar submetido às regras da Polícia Federal.