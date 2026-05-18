André Mendonça determina transferência de Vorcaro para cela comum

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça determinou nesta segunda-feira (18) a transferência de Daniel Vorcaro para uma cela comum na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília (DF). A decisão atende a um pedido da corporação. As informações são do SBT News.

Segundo a determinação, Vorcaro passará a permanecer em uma ala destinada a presos que ficam sob custódia por períodos curtos. O ministro também alterou as regras de visitas ao dono do Banco Master. Antes autorizado a receber advogados entre 9h e 17h, o banqueiro agora terá direito a dois períodos diários de 30 minutos, um no período da manhã e outro à noite.

Vorcaro estava em uma cela especial desde março, após decisão de Mendonça favorável a um pedido da defesa, que alegou condições de insalubridade no local anterior de custódia. Antes da transferência para a cela especial na sede da PF, o banqueiro havia sido mantido no sistema penitenciário federal, em uma cela de segurança máxima da Penitenciária Federal de Brasília.

A Superintendência da Polícia Federal onde Vorcaro está detido é a mesma unidade em que o ex-mandatário Jair Bolsonaro permaneceu preso durante alguns meses. A decisão ocorre em meio às análises sobre a proposta de delação premiada apresentada por Vorcaro à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República (PGR).

Segundo investigadores ouvidos sob reserva, a proposta apresentada pelo banqueiro estaria abaixo do volume de informações já reunidas pela PF e indicaria falta de empenho do possível colaborador.