PF reforça segurança de Vorcaro com recurso antidrones

247 - A Polícia Federal informou à Câmara dos Deputados que reforçou a segurança de Daniel Vorcaro, ex-banqueiro ligado ao banco Master, após pedido da Comissão de Segurança Pública, e mencionou a adoção de recursos antidrones entre as medidas adotadas. As informações foram publicadas nesta segunda-feira (18) pelo jornal O Globo.

Em resposta ao requerimento apresentado pela comissão, a PF afirmou ter tomado “medidas extraordinárias de segurança visando garantir a integridade física” de Vorcaro, que está preso na superintendência da corporação no Distrito Federal desde março.

A manifestação foi enviada depois que parlamentares solicitaram providências ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e à Polícia Federal para assegurar a proteção do custodiado. O pedido partiu do deputado Messias Donato (União-ES), que requereu medidas voltadas à preservação da “integridade física” de Vorcaro.

No documento encaminhado à Câmara, a Polícia Federal também reconheceu limitações estruturais da unidade onde o ex-banqueiro está detido. Segundo a corporação, “apesar de as instalações desta unidade policial não terem sido projetadas para a custódia de presos por longos períodos, foram realizados ajustes para melhor adequar as respectivas dependências, além da alteração de protocolos e de medidas de segurança orgânica, como o reforço dos recursos antidrones”.

A PF afirmou ainda que o reforço de segurança foi adotado para “dar cumprimento à decisão judicial prolatada pelo Ministro Relator do processo no Supremo Tribunal Federal”. O caso está sob relatoria do ministro André Mendonça, que determinou nova prisão de Vorcaro em março.

Daniel Vorcaro havia sido preso pela primeira vez em novembro de 2025, quando tentava embarcar em um jatinho com destino a Dubai, nos Emirados Árabes. Na ocasião, a Polícia Federal avaliou que a tentativa de viagem configurava risco de fuga.

O mandado foi cumprido no âmbito da Operação Compliance Zero, investigação que apurava a possível existência de um esquema de fraudes no banco Master estimadas em R$ 12 bilhões. A apuração colocou Vorcaro no centro de um dos casos de maior repercussão envolvendo o setor financeiro no país.

Em março, o ministro André Mendonça determinou novamente a prisão do ex-banqueiro. Para justificar a decisão, o relator acolheu pedido da Polícia Federal que apontava Vorcaro como líder de uma organização criminosa voltada a vigiar e intimidar pessoas que contrariavam interesses do banco Master.

A defesa de Vorcaro sempre negou todas as irregularidades atribuídas a ele. A partir de março, no entanto, passou a negociar uma delação premiada, segundo as informações publicadas.

A resposta da Polícia Federal à Câmara reforça que as medidas de segurança foram adotadas em razão da custódia de Vorcaro no Distrito Federal e das determinações judiciais relacionadas ao processo que tramita no Supremo Tribunal Federal.