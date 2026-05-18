Sem explicar ligação com Vorcaro, Flávio Bolsonaro adota tom messiânico e diz que pré-candidatura é "propósito de Deus"

247 - Em meio à repercussão do Caso Master, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta segunda-feira (18) que sua pré-candidatura à Presidência da República atende a um “propósito de Deus”. O parlamentar vive um momento de intenso desgaste político após a divulgação de informações sobre sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, investigado pela Polícia Federal (PF). As infromações são da Sputnik Brasil.

Segundo reportagem do The Intercept Brasil, Flávio teria solicitado cerca de R$ 61 milhões ao empresário para financiar o filme Dark Horse, sobre a trajetória política de Jair Bolsonaro (PL).

Flávio relata conversa com Jair Bolsonaro

No vídeo divulgado em seu perfil no X, Flávio Bolsonaro contou que conversava com seu pai, Jair Bolsonaro, quando foi questionado sobre uma eventual disputa presidencial em 2026. Segundo o senador, Jair Bolsonaro perguntou se ele estaria preparado para enfrentar ataques políticos durante a campanha.

“Eu falei: ‘Pai, estou preparado. Esse é um propósito de Deus. Nada vai tirar isso da gente, porque há muita gente sofrendo, o Brasil está sofrendo’”, declarou. Flávio também afirmou que não possui ambição pessoal em relação ao cargo. “Não é por mim, eu não tenho vaidade nenhuma de ser presidente da República. Acho que é uma questão de sobrevivência do país”, acrescentou.

O senador ainda saiu em defesa do pai durante o vídeo. Segundo ele, Jair Bolsonaro “já foi acusado de tanta coisa”, mas “sempre esteve certo”.

Crise política após elo com Daniel Vorcaro

A repercussão envolvendo Daniel Vorcaro aumentou a pressão sobre o senador nas últimas semanas. O empresário está preso desde novembro do ano passado em decorrência das investigações relacionadas ao Banco Master.

De acordo com informações divulgadas pelo Intercept Brasil, os pedidos de recursos teriam ocorrido entre fevereiro e março de 2025, período em que o banqueiro já estava sob forte escrutínio das autoridades. O caso ganhou destaque nacional em meio às investigações sobre supostas fraudes bilionárias no sistema financeiro.

Operação da PF amplia pressão sobre Banco Master

A Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal, completou seis meses nesta segunda-feira (18). As investigações apuram o que as autoridades classificam como uma das maiores fraudes já registradas contra o Sistema Financeiro Nacional. Estimativas preliminares apontam que o esquema ligado ao Banco Master pode ter causado prejuízos superiores a R$ 40 bilhões aos cofres públicos.

Até o momento, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou 21 prisões, incluindo a de Daniel Vorcaro. Também foram expedidos 116 mandados de busca e apreensão, além de bloqueios e sequestros de bens avaliados em aproximadamente R$ 27,71 bilhões.

Segundo a PF, o banco teria criado carteiras de crédito sem lastro financeiro e negociado esses ativos com o Banco de Brasília (BRB). Após fiscalizações do Banco Central, os ativos teriam sido substituídos por outros sem avaliação técnica adequada.