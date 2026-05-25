Flávio Bolsonaro escolhe ex-marqueteiro de Tebet após crise Vorcaro

247 - Após semanas de turbulência política provocadas pela crise envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro e o filme “Dark Horse”, a pré-campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) decidiu reformular sua estratégia de comunicação e marketing. O jornalista e marqueteiro Alexandre Oltramari foi escolhido para assumir o comando da área, em uma tentativa de reposicionar a imagem do parlamentar rumo às eleições de 2026.

As informações foram publicadas originalmente pelo jornal O Globo. Segundo a reportagem, a definição ocorreu nesta segunda-feira (25), em Brasília, durante uma reunião da cúpula da pré-campanha coordenada pelo senador Rogério Marinho (PL-RN). Flávio Bolsonaro não participou do encontro porque está nos Estados Unidos, onde tenta uma reunião com o presidente norte-americano Donald Trump.

O encontro também marcou a primeira reunião formal do novo núcleo de comunicação após a saída do publicitário Marcello Lopes, conhecido como Marcellão, que até então coordenava a estratégia eleitoral do senador. Além de Oltramari, o grupo confirmou a entrada do publicitário Eduardo Fischer como consultor estratégico da pré-campanha.

Reformulação busca conter desgaste político

Dentro do PL, a mudança é vista como uma reação direta ao desgaste causado pelo caso Vorcaro. Integrantes da campanha avaliam reservadamente que a repercussão da relação entre Flávio Bolsonaro e o fundador do Banco Master produziu impactos políticos mais profundos do que o inicialmente previsto.

A avaliação entre aliados é de que a crise atingiu justamente uma das principais apostas da pré-campanha para 2026: consolidar a imagem de Flávio como um nome de estabilidade política, previsibilidade institucional e capacidade de diálogo com diferentes setores da economia.

Nos bastidores, há preocupação de que o episódio afete a percepção de viabilidade eleitoral do senador, sobretudo entre empresários e representantes do mercado financeiro que vinham sendo procurados pela campanha nos últimos meses.

Estratégia prevê reforço digital e novo discurso

A reunião realizada em Brasília teve como foco principal a construção de uma nova estratégia de comunicação para o senador. Entre os temas debatidos estiveram mudanças na exposição pública de Flávio Bolsonaro, fortalecimento da comunicação digital e reorganização do discurso político diante dos impactos da crise.

Segundo interlocutores ouvidos pela reportagem, o grupo também discutiu formas de reagir aos efeitos negativos gerados pelo caso “Dark Horse”, que passou a dominar parte das discussões políticas ligadas ao entorno do senador.

Na nova estrutura, Eduardo Fischer ficará responsável pelas diretrizes estratégicas da campanha, incluindo posicionamento político e definição de imagem pública. Já Alexandre Oltramari assumirá o comando da operação diária de comunicação e marketing eleitoral.

Quem é Alexandre Oltramari

Oltramari chega à pré-campanha com um perfil considerado estratégico por aliados de Flávio Bolsonaro. Antes de atuar no marketing político, construiu carreira no jornalismo investigativo em Brasília, com passagens pela Folha de S.Paulo, Correio Braziliense e pela revista Veja, onde permaneceu mais de dez anos como editor de Política.

O jornalista ganhou projeção nacional em 2006 após participar da reportagem sobre o enriquecimento de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo a reportagem de O Globo, aliados do PL avaliam que esse histórico poderá ser explorado politicamente durante a campanha.

Após deixar o jornalismo, Oltramari passou a atuar em campanhas eleitorais. Sua estreia ocorreu em 2010, na campanha de Marconi Perillo ao governo de Goiás. Desde então, participou de projetos políticos ligados a nomes como Aécio Neves, Simone Tebet e Wilson Lima.

Parceria com Eduardo Fischer influencia escolha

Entre os trabalhos mais lembrados por integrantes do PL estão a campanha de Simone Tebet ao Senado, em 2014, além das campanhas vitoriosas de Wilson Lima ao governo do Amazonas em 2018 e 2022.

Alexandre Oltramari também mantém uma relação próxima com Eduardo Fischer, novo consultor estratégico da pré-campanha de Flávio Bolsonaro. Os dois atuam juntos desde 2018, quando integraram a campanha presidencial de Álvaro Dias.

A expectativa da direção da campanha é de que a dupla consiga reorganizar a comunicação do senador e reduzir os danos políticos causados pela crise envolvendo Daniel Vorcaro, considerada hoje um dos principais desafios da pré-candidatura do PL para 2026.