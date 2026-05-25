Valdemar descarta Michelle e confirma Flávio Bolsonaro ao Planalto

247 - O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, descartou publicamente a possibilidade de a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro disputar a Presidência da República nas eleições de outubro de 2026. Em entrevista à GloboNews, ele afirmou que o partido já definiu seu nome para a corrida ao Palácio do Planalto.

De acordo com informações publicadas pelo portal UOL nesta segunda-feira (25), Valdemar declarou que o senador Flávio Bolsonaro será o representante da legenda na disputa presidencial. O dirigente partidário também afirmou que a escolha conta com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Flávio é o candidato, é o candidato do [ex-presidente Jair] Bolsonaro, e nós vamos até o fim. Ele vai ganhar as eleições”, afirmou Valdemar Costa Neto durante a entrevista.

Michelle é descartada pelo comando do PL

Ao comentar especulações sobre uma eventual candidatura de Michelle Bolsonaro, o presidente do PL foi direto ao negar qualquer possibilidade de a ex-primeira-dama entrar na disputa presidencial.

“A Michelle está fora de questão, ela não é candidata”, declarou.

A fala ocorre em meio às movimentações políticas da direita para as eleições de 2026 e encerra, ao menos por enquanto, rumores sobre uma possível entrada de Michelle na corrida ao Planalto. Nos últimos meses, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro vinham debatendo cenários eleitorais envolvendo integrantes da família Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro ganha protagonismo

Com a declaração de Valdemar, o senador Flávio Bolsonaro passa a ser tratado oficialmente como principal aposta do PL para a sucessão presidencial. Filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio exerce atualmente mandato no Senado Federal e tem ampliado sua presença em articulações políticas nacionais.

A defesa pública de sua candidatura pelo presidente da legenda também reforça a estratégia do partido de manter o bolsonarismo como eixo central da disputa eleitoral de 2026.

Apesar da confirmação de Valdemar, o cenário político ainda deve passar por novas movimentações nos próximos meses, especialmente entre partidos do campo conservador e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro.