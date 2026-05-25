Entorno de Lula enxerga desgaste para bolsonarismo com possível encontro entre Flávio Bolsonaro e Trump

247 - A pré-campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acompanha com atenção a possibilidade de um encontro entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Segundo o jornal O Globo, Flávio embarcou para os Estados Unidos em busca de uma agenda com Trump em meio ao desgaste provocado pela crise envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A viagem acontece apenas três semanas após Lula ter sido recebido pelo presidente estadunidense na Casa Branca, em uma reunião que durou cerca de três horas.

Campanha avalia cenários políticos

Nos bastidores do governo e da campanha petista, a avaliação é de que a tentativa de aproximação com Trump pode ter diferentes impactos políticos para a disputa eleitoral de 2026.

Integrantes da pré-campanha de Lula acreditam que um dos objetivos de Flávio seria reduzir os danos causados pela repercussão do caso envolvendo Vorcaro. Áudios revelados recentemente mostram o senador pedindo recursos financeiros ao banqueiro para financiar um filme sobre Jair Bolsonaro.

Além disso, também veio à tona uma visita de Flávio ao empresário em São Paulo quando Vorcaro já cumpria prisão domiciliar.

Aliados de Lula enxergam oportunidade

De acordo com integrantes da pré-campanha de Lula, um eventual gesto de apoio de Trump ao bolsonarismo pode acabar favorecendo o presidente brasileiro. A avaliação considera pesquisas recentes que indicam resistência significativa do eleitorado brasileiro em relação ao presidente dos Estados Unidos.

Levantamento da Quaest aponta que 48% dos brasileiros têm imagem negativa dos Estados Unidos. Mesmo após estreitar relações diplomáticas com Trump, Lula manteve críticas públicas ao presidente estadunidense.

Outro cenário considerado favorável pelo entorno do Palácio do Planalto seria a adoção de medidas dos Estados Unidos contra o Brasil durante a visita de Flávio. Nesse caso, aliados do presidente avaliam que Lula poderia reforçar o discurso de defesa da soberania nacional.

Governo mantém diálogo com os EUA

Ministros que participaram do encontro entre Lula e Trump afirmam que a família Bolsonaro não foi tema da reunião realizada na Casa Branca.

Desde a visita presidencial a Washington, integrantes do governo brasileiro seguem em contato com representantes da administração estadunidense. Entre os assuntos em discussão estão as tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.