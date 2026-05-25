Trump não deve receber Flávio Bolsonaro

247 - A possibilidade de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, receber o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em Washington ainda não foi confirmada oficialmente, e a suposta agenda passou a ser tratada como “mera especulação” da imprensa por Paulo Figueiredo, aliado de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.

Em publicação nesta segunda-feira (25), Paulo Figueiredo afirmou que nem a campanha nem a Casa Branca confirmaram ou negaram a realização do encontro. “A campanha não confirmou (ou negou) essa agenda. A Casa Branca não confirmou (ou negou) a agenda. O que a imprensa vem publicando é mera especulação. De fato, Flávio Bolsonaro está em Washington DC para uma série de reuniões de alto nível. O resto saberão em breve”, escreveu.

Flávio Bolsonaro busca agenda nos EUA

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) embarcou na noite de domingo (24) para os Estados Unidos supostamente em meio à expectativa de uma eventual reunião com Trump. Apesar da viagem a Washington, não há confirmação pública do compromisso por parte das autoridades norte-americanas. Segundo aliados do senador, o convite para a reunião teria partido do governo dos Estados Unidos.

Interlocutores de Flávio afirmam que o possível encontro com Trump estaria previsto para terça-feira (26), em Washington. Além dessa tentativa de reunião, o senador também deverá participar de encontros com integrantes do governo americano e representantes do alto escalão do Departamento de Estado.