Entre eleitores mais pobres, Lula abre quase 30 pontos sobre Flávio Bolsonaro

247 – A pesquisa Nexus/BTG divulgada nesta segunda-feira (25) mostra que o presidente Lula mantém enorme vantagem eleitoral entre os brasileiros de menor renda, consolidando sua posição como principal liderança popular do País. No cenário de segundo turno contra Flávio Bolsonaro, Lula aparece com 55% das intenções de voto entre os eleitores que ganham até um salário mínimo, enquanto o candidato bolsonarista registra apenas 32%. A diferença chega a 23 pontos percentuais.

Entre os brasileiros que recebem entre um e dois salários mínimos, Lula também lidera com folga: 49% contra 42% de Flávio Bolsonaro. A vantagem do presidente se repete entre desocupados e pessoas fora da população economicamente ativa. Entre os desempregados, Lula alcança 59% no segundo turno contra apenas 28% do adversário bolsonarista.

O levantamento também revela que o presidente mantém hegemonia eleitoral entre beneficiários do Bolsa Família, segmento em que chega a 66% das intenções de voto no confronto direto contra Flávio Bolsonaro.

Os dados indicam que a pauta econômica e social continua sendo um dos principais pilares da força política de Lula, especialmente em um cenário marcado pela preocupação da população com renda, inflação e emprego.

Mesmo diante da polarização política, o presidente segue mantendo ampla vantagem justamente nos setores sociais mais afetados pela desigualdade econômica, reforçando sua posição histórica como principal representante político das classes populares brasileiras.

A pesquisa foi realizada entre os dias 22 e 24 de maio, com 2.045 entrevistas em todo o País. A margem de erro é de dois pontos percentuais.