Flávio Bolsonaro vai aos Estados Unidos para tentar encontro com Trump

247 – O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) embarcou na noite de domingo (24) para os Estados Unidos em busca de um possível encontro com o presidente Donald Trump. A agenda, contudo, ainda não foi confirmada oficialmente pela Casa Branca.

A informação foi publicada pela coluna de Igor Gadelha, no Metrópoles. Segundo aliados do senador, o convite para a reunião teria partido do governo americano, mas até o momento não há confirmação pública do compromisso por parte das autoridades dos Estados Unidos.

De acordo com interlocutores de Flávio, o encontro com Trump estaria previsto para terça-feira (26), em Washington. Além da tentativa de reunião com o presidente dos EUA, o senador também deverá participar de encontros com integrantes do governo americano e representantes do alto escalão do Departamento de Estado.

Filho mais velho de Jair Bolsonaro e apontado como um dos nomes do PL para a disputa presidencial de 2026, Flávio embarcou para Washington em voo direto saído de Guarulhos. A previsão é de que permaneça na capital norte-americana até quarta-feira (27).

Questionado pela coluna no aeroporto de São Paulo sobre a expectativa em relação ao encontro com Trump — que segue sem confirmação oficial —, Flávio Bolsonaro evitou comentar a viagem. “Sem entrevista, esquece”, afirmou o senador.