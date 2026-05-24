“Por que fica caladinho agora?”, pergunta Camilo Santana a Ciro Gomes sobre relação de Flávio Bolsonaro e Vorcaro

247 - O senador Camilo Santana (PT-CE) elevou o tom contra Ciro Gomes (PSDB-CE), pré-candidato ao governo do Ceará, ao questionar o silêncio do ex-ministro em relação às revelações envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

▶️Camilo cobra Ciro: por que você está calado sobre Flávio Bolsonaro?



O senador Camilo Santana questionou publicamente Ciro Gomes sobre o silêncio do ex-ministro em relação a Flávio Bolsonaro, lembrando as críticas que o pedetista fazia ao bolsonarismo no passado. A fala acendeu… pic.twitter.com/TrIgfisPHf May 24, 2026

A cobrança de Camilo ocorre no contexto do apoio do Partido Liberal (PL) à candidatura de Ciro ao governo do Ceará, oficializado na quinta-feira, 14 de maio.

Segundo Camilo, Ciro Gomes deixou de criticar Flávio Bolsonaro após firmar uma aliança com o PL no estado. O senador petista associou o silêncio do ex-ministro ao novo arranjo eleitoral que colocou o partido de Jair Bolsonaro no palanque do PSDB no estado.

“Por que ele não fala do Flávio Bolsonaro? Ele não falava tanto do Bolsonaro? Que era ladrão, que era do bando na quadrilha? Por que fica caladinho agora? Só porque fez um acordo com o PL. Onde é que está o PL? Que palanque está o PL nessa eleição e na pré-eleição? Está no palanque deles. Então é esse debate que nós queremos fazer com a população”, afirmou Camilo.