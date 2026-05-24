Flávio Bolsonaro agenda viagem a Minas em meio à busca por palanque eleitoral

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência pelo Partido Liberal, fará uma viagem a Belo Horizonte em 2 de junho para se reunir com lideranças do partido e tentar avançar na definição do palanque bolsonarista em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país.

As informações são do Metrópoles. O encontro ocorre em meio a um impasse interno sobre a estratégia da legenda para a disputa pelo governo mineiro: lançar um nome próprio ao Palácio Tiradentes ou apoiar uma candidatura de outro partido.

Nos bastidores, o PL trabalha com dois cenários principais. Um deles é a construção de uma aliança com o Republicanos em torno do senador Cleitinho Azevedo, que lidera pesquisas de intenção de voto no estado, mas ainda não oficializou se será candidato ao governo de Minas. A outra possibilidade é a apresentação de uma candidatura própria.

Entre os nomes discutidos dentro do partido está o de Flávio Roscoe, ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg). Ele deixou recentemente o comando da entidade e se filiou ao PL, em um movimento interpretado como preparação para a disputa eleitoral.

A indefinição em Minas preocupa a legenda porque o estado é considerado peça central na eleição presidencial. O peso eleitoral mineiro torna a montagem de alianças locais uma etapa estratégica para qualquer pré-candidato ao Palácio do Planalto.

O cenário também envolve o campo governista. O presidente Lula ainda não definiu quem apoiará na disputa pelo governo de Minas Gerais, o que mantém em aberto as articulações dos principais grupos políticos no estado.