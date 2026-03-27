Israel e a interferência externa nas eleições no Brasil

Recebi de um amigo o link do artigo publicado por Lily Lynch* em seu blog no Substack, que você pode ler através do link que compartilho ao final deste texto. Confesso: a leitura me acendeu um alerta imediato. Não apenas pelo conteúdo em si - que descreve uma possível interferência de agentes ligados à inteligência israelense nas eleições da Eslovênia -, mas principalmente pela conexão quase involuntária que fiz com relatos recentes que circulam em redes de militantes de direitos humanos no Brasil.

No texto, Lynch detalha como a empresa privada de espionagem Black Cube, formada por ex-agentes do Mossad, teria atuado para influenciar a opinião pública eslovena, utilizando métodos que vão da gravação clandestina de autoridades até a disseminação estratégica de conteúdos sensíveis em momentos decisivos da campanha. Trata-se de um padrão sofisticado de intervenção, que mistura inteligência, guerra informacional e pressão diplomática - tudo isso em um país pequeno, mas geopoliticamente relevante. Seria um laboratório para operações desse tipo?

A questão é que esse tipo de operação não ocorre no vácuo. Ele revela um modus operandi contemporâneo, no qual fronteiras nacionais tornam-se cada vez mais permeáveis à atuação de interesses estrangeiros, sobretudo em períodos eleitorais. E foi exatamente aí que o alerta se acendeu com mais força.

O Brasil se aproxima de mais um ciclo eleitoral decisivo em sua breve história democrática. Em um contexto global marcado por disputas geopolíticas intensas, guerras híbridas e o uso crescente de tecnologia para manipulação de opinião pública, é fundamental que nossas instituições estejam preparadas. A integridade do processo democrático não depende apenas de regras internas sólidas, mas também da capacidade de detectar e neutralizar influências externas indevidas.

Experiências recentes ao redor do mundo mostram que nenhuma democracia está imune. Vivi isso de perto quando atuei na campanha de Evo Morales à presidência da Bolívia. Da disseminação de desinformação nas redes sociais à atuação direta de empresas de inteligência, o cardápio de interferências é vasto - e, muitas vezes, invisível a olho nu.

Por isso, o caso relatado por Lily Lynch deve servir menos como uma denúncia isolada e mais como um sinal de alerta. É imperativo que a inteligência do governo brasileiro, bem como os órgãos responsáveis pela segurança institucional das eleições, estejam atentos a qualquer movimentação atípica, sobretudo em regiões sensíveis e em períodos pré-eleitorais.

Defender a soberania nacional, hoje, passa também por compreender que as disputas políticas internas podem estar sendo influenciadas por interesses externos, ainda mais pelo desejo de voltar a comandar o Brasil, já demonstrado pela extrema-direita mundial. E, nesse jogo, a vigilância não é paranoia - é prudência democrática.

*Lily Lynch