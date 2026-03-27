TV 247 logo
      Buscar
      Oliveiros Marques avatar

      Oliveiros Marques

      Sociólogo pela Universidade de Brasília, onde também cursou disciplinas do mestrado em Sociologia Política. Atuou por 18 anos como assessor junto ao Congresso Nacional. Publicitário e associado ao Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político (CAMP), realizou dezenas de campanhas no Brasil para prefeituras, governos estaduais, Senado e casas legislativas

      264 artigos

        HOME > blog

        Israel e a interferência externa nas eleições no Brasil

        Defender a soberania nacional, hoje, passa também por compreender que as disputas políticas internas podem estar sendo influenciadas por interesses externos

        Eduardo Bolsonaro e Benjamin Netanyahu (Foto: Reprodução/X/Eduardo Bolsonaro)

        Recebi de um amigo o link do artigo publicado por Lily Lynch* em seu blog no Substack, que você pode ler através do link que compartilho ao final deste texto. Confesso: a leitura me acendeu um alerta imediato. Não apenas pelo conteúdo em si - que descreve uma possível interferência de agentes ligados à inteligência israelense nas eleições da Eslovênia -, mas principalmente pela conexão quase involuntária que fiz com relatos recentes que circulam em redes de militantes de direitos humanos no Brasil.

        No texto, Lynch detalha como a empresa privada de espionagem Black Cube, formada por ex-agentes do Mossad, teria atuado para influenciar a opinião pública eslovena, utilizando métodos que vão da gravação clandestina de autoridades até a disseminação estratégica de conteúdos sensíveis em momentos decisivos da campanha. Trata-se de um padrão sofisticado de intervenção, que mistura inteligência, guerra informacional e pressão diplomática - tudo isso em um país pequeno, mas geopoliticamente relevante. Seria um laboratório para operações desse tipo?

        A questão é que esse tipo de operação não ocorre no vácuo. Ele revela um modus operandi contemporâneo, no qual fronteiras nacionais tornam-se cada vez mais permeáveis à atuação de interesses estrangeiros, sobretudo em períodos eleitorais. E foi exatamente aí que o alerta se acendeu com mais força.

        O Brasil se aproxima de mais um ciclo eleitoral decisivo em sua breve história democrática. Em um contexto global marcado por disputas geopolíticas intensas, guerras híbridas e o uso crescente de tecnologia para manipulação de opinião pública, é fundamental que nossas instituições estejam preparadas. A integridade do processo democrático não depende apenas de regras internas sólidas, mas também da capacidade de detectar e neutralizar influências externas indevidas.

        Experiências recentes ao redor do mundo mostram que nenhuma democracia está imune. Vivi isso de perto quando atuei na campanha de Evo Morales à presidência da Bolívia. Da disseminação de desinformação nas redes sociais à atuação direta de empresas de inteligência, o cardápio de interferências é vasto - e, muitas vezes, invisível a olho nu.

        Por isso, o caso relatado por Lily Lynch deve servir menos como uma denúncia isolada e mais como um sinal de alerta. É imperativo que a inteligência do governo brasileiro, bem como os órgãos responsáveis pela segurança institucional das eleições, estejam atentos a qualquer movimentação atípica, sobretudo em regiões sensíveis e em períodos pré-eleitorais.

        Defender a soberania nacional, hoje, passa também por compreender que as disputas políticas internas podem estar sendo influenciadas por interesses externos, ainda mais pelo desejo de voltar a comandar o Brasil, já demonstrado pela extrema-direita mundial. E, nesse jogo, a vigilância não é paranoia - é prudência democrática.

        *Lily Lynch

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

        Artigos Relacionados