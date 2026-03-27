Brasil garante rota via Turquia para exportações diante da crise no Ormuz

247 - O Brasil assegurou a continuidade de uma rota alternativa para exportações agropecuárias por meio da Turquia, em resposta às restrições no Estreito de Ormuz provocadas pela guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. A negociação foi conduzida pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e busca preservar o fluxo comercial brasileiro diante das instabilidades no Oriente Médio.

A medida mantém a infraestrutura portuária turca como uma opção estratégica para cargas brasileiras destinadas ao Oriente Médio e à Ásia Central. Com isso, as mercadorias podem seguir viagem sem necessidade de transitar pelo Golfo Pérsico, região diretamente impactada pelo cenário geopolítico recente.

A rota via Turquia já vinha sendo utilizada por exportadores nacionais. No entanto, o governo turco passou a exigir novas regras sanitárias para produtos submetidos a controle veterinário oficial, especialmente itens de origem animal. Diante dessa mudança, o Brasil negociou um novo mecanismo para evitar interrupções no comércio.

O acordo resultou na criação do Certificado Veterinário Sanitário para Produtos Sujeitos a Controles Veterinários em Trânsito Direto pela República da Turquia ou para Armazenamento Temporário com Destino à Expedição para outro País/Navio. O documento autoriza tanto o trânsito quanto o armazenamento temporário de mercadorias brasileiras em território turco antes do envio ao destino final.

Na prática, a certificação garante que cargas, principalmente de origem animal, possam atravessar a Turquia ou permanecer temporariamente no país sem entraves sanitários adicionais. A iniciativa amplia a previsibilidade logística e reduz riscos para exportadores brasileiros em um contexto de incerteza nas rotas internacionais.

Com a formalização do acordo, o Mapa reforça sua atuação para assegurar a continuidade do comércio agropecuário brasileiro, minimizando impactos externos e preservando o acesso a mercados estratégicos mesmo em cenários de crise geopolítica.