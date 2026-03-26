Petróleo dispara 6% com temor de nova escalada no Oriente Médio

Reuters - Os preços futuros do petróleo fecharam em alta nesta quinta-feira, recuperando-se das perdas da sessão anterior, com o enfraquecimento das esperanças de um fim rápido para a guerra no Oriente Médio.

Os contratos futuros do Brent subiram US$5,79, ou 5,7%, para fechar a US$108,01 por barril nesta quinta-feira, enquanto os contratos futuros do petróleo West Texas Intermediate dos Estados Unidos subiram US$4,16, ou 4,6%, para fechar a US$94,48 por barril. O volume de negociação do contrato Brent do primeiro mês foi o mais baixo desde 27 de fevereiro, um dia antes de Estados Unidos e Israel iniciarem ataques contra o Irã.

O enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, confirmou que os Estados Unidos enviaram uma "lista de ações de 15 pontos" ao Irã como base para as negociações para pôr fim à guerra. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, disse anteriormente que o Irã estava analisando a proposta dos EUA, mas que não havia conversas sobre o fim da guerra.

Um autoridade de alto escalão iraniano disse à Reuters nesta quinta-feira que a proposta era "unilateral e injusta", mesmo quando o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que o Irã se ofereceu para permitir que 10 petroleiros transitassem pelo Estreito de Ormuz como um gesto de boa vontade nas negociações.

"Há pura confusão e frustração quanto à veracidade das histórias que saem dos Estados Unidos e do Irã. Os investidores estão mais uma vez migrando para ativos mais seguros em um esforço para preservar o capital", disse Timothy Snyder, economista-chefe da Matador Economics.

O Pentágono está planejando enviar milhares de tropas aéreas para o Golfo Pérsico para dar a Trump mais opções para um ataque terrestre, disseram fontes à Reuters, somando-se aos dois contingentes de fuzileiros navais que já estão a caminho. Do lado iraniano, o movimento Houthi do Iêmen, alinhado ao Irã, disse que está pronto para atacar a principal hidrovia do Mar Vermelho novamente em solidariedade ao Irã, disse um líder Houthi à Reuters.

(Reportagem de Siddharth Cavale em Nova York; reportagens adicionais de Ahmad Ghaddar em Londres, Yuka Obayashi em Tóquio e Siyi Liu em Cingapura)