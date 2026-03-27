Trump diz que líder do Irã é gay e atribui informação à CIA

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter sido informado pela CIA de que Mojtaba Khamenei, apontado como novo líder supremo do Irã, seria gay. A declaração foi feita durante entrevista à emissora Fox News e rapidamente repercutiu internacionalmente, gerando questionamentos sobre possíveis implicações políticas e culturais no país. Segundo Trump, a informação teria sido apresentada em um briefing de inteligência, embora ele próprio tenha relativizado a origem do dado, relata o jornal O Globo.

O tema já havia sido mencionado anteriormente pelo New York Post, que citou uma análise da CIA segundo a qual o aiatolá Ali Khamenei, morto durante ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã, temia que a orientação sexual do filho pudesse comprometer sua sucessão. A ascensão de Mojtaba ocorre em um contexto político sensível no país, onde o cargo de líder supremo concentra amplos poderes religiosos e institucionais

Durante a entrevista, Trump comentou a suposta avaliação da agência de inteligência: “Eles disseram isso, mas não sei se foram apenas eles. Acho que muitas pessoas estão dizendo isso, o que coloca [Khamenei] em uma posição ruim naquele país específico”. A declaração ampliou a controvérsia, especialmente diante da ausência de confirmação oficial sobre o tema.

Ainda segundo relatos citados na cobertura internacional, Mojtaba Khamenei teria mantido um relacionamento de longa duração com outro homem. No entanto, essas informações não foram confirmadas publicamente por autoridades iranianas.

Quem é Mojtaba Khamenei

Mojtaba Khamenei, de 56 anos, é o segundo filho mais velho de Ali Khamenei. Embora nunca tenha ocupado cargos públicos de grande visibilidade, ele mantém influência relevante nos bastidores do poder iraniano. Entre suas funções, esteve a coordenação do gabinete do pai, além de articulações com setores estratégicos do regime.

Um artigo da revista The Economist, publicado em 2023, destacou suas conexões com Hossein Taib, ex-chefe da inteligência da Guarda Revolucionária do Irã. Ambos teriam se conhecido ainda durante a guerra entre Irã e Iraque, consolidando uma relação política de longa data.

Especialistas apontam que Mojtaba ganhou maior projeção a partir de 2009, quando passou a ser mencionado como possível sucessor do pai. O pesquisador Arash Azizi, da Universidade Clemson, afirmou em 2024: “Quando as pessoas começaram a falar de Mojtaba como um potencial sucessor, em 2009, considerei um boato. Mas não é mais [um boato]. Está muito claro agora que ele é uma figura notável. E ele é notável porque tem sido quase totalmente invisível aos olhos do público”.

No Irã, o cargo de líder supremo é central para o funcionamento do Estado, acumulando funções religiosas e políticas. A posição, baseada no conceito de Velayat-e Faqih, exige que o ocupante seja um teólogo xiita de alto escalão e confere autoridade sobre as Forças Armadas e as principais diretrizes do país.