Juntos pela Indústria: movimento nacional por mais competitividade e resultados

*Bruno Quick e Jefferson Gomes (Diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI)

A indústria, com todos os seus desafios de concorrência global, juros altos e baixa produtividade, responde por 23% do PIB brasileiro, emprega quase 12 milhões de pessoas (o que representa mais de 20% dos empregos formais) e gera 35% da arrecadação de tributos federais. Sua importância é estratégica.

Ela tem sido uma grande responsável por dinamizar o setor produtivo brasileiro, sendo a maior demandante e principal agente de inovação no conjunto da economia. Uma indústria forte e inovadora é o principal meio de indução de competitividade para outros setores como agronegócio, comércio e serviços.

A partir da compreensão dos desafios que o setor enfrenta, mas também do seu papel e da sua responsabilidade para com o país, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Confederação Nacional da Indústria (CNI) firmaram o pacto “Juntos pela Indústria”, que alcança todas as organizações que fazem parte do Sistema Indústria (Sesi, Senai e IEL). É um movimento que agrega esforços, pessoas e iniciativas.

O objetivo central do Juntos pela Indústria é fortalecer a competitividade e promover o desenvolvimento sustentável das empresas do setor no Brasil, a partir de um Plano Nacional, articulado com Planos Setoriais e Territoriais, integralmente alinhados com cinco grandes desafios.

O primeiro é o de ampliar a nossa produtividade a partir da transformação digital e da inovação. O segundo diz respeito à promoção de práticas que garantam o equilíbrio ambiental e a longevidade dos processos industriais. A ação também busca contemplar estratégias para ampliar as oportunidades de novos mercados e para a melhoria do ambiente de negócios, de modo a impulsionar o crescimento e a estabilidade econômica das empresas. Por fim, essas iniciativas não podem avançar sem considerar o desenvolvimento humano e o bem-estar dos trabalhadores e da sociedade brasileira.

Ao longo de aproximadamente 12 meses, agentes locais visitarão as empresas selecionadas, com um acompanhamento personalizado. Eles conduzirão uma jornada adaptada ao nível de maturidade e às necessidades específicas de cada negócio, baseada sempre nos desafios e dores identificados ao longo das visitas e diagnósticos. As trilhas de conhecimento reunirão soluções integradas do Sebrae e do Sistema Indústria e adequadas para cada caso.

O movimento “Juntos pela Indústria” é resultado do reconhecimento de que superar os desafios do setor é algo que está acima das capacidades individuais. Nós do Sebrae, da CNI e do Sistema Indústria acreditamos que grandes transformações, como a que se faz necessária agora, exigem um trabalho coletivo. Juntos, somos mais fortes e temos mais condições de impulsionar ainda mais o desenvolvimento econômico e social do país.