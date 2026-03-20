Leilão de energia: potência contratada, eficiência questionável

O resultado do Leilão de Reserva de Capacidade na forma de Potência (LRCAP) de 2026 traz uma resposta imediata a uma preocupação legítima – a segurança do sistema elétrico —, mas levanta dúvidas profundas sobre a qualidade do planejamento adotado e o custo que será imposto ao país nos próximos anos.

O Brasil contratou cerca de 19 GW de potência, com forte predominância de termelétricas a gás natural, que concentraram aproximadamente 80% da capacidade, além de participação de térmicas a carvão e ampliações hidrelétricas. O custo anual estimado gira em torno de R$ 38,9 bilhões, com compromissos totais superiores a R$ 500 bilhões ao longo dos contratos.

Em termos formais, o sistema passa a contar com maior capacidade de resposta. Em termos econômicos e estratégicos, porém, o que se observa é outra coisa: baixa competição, concentração de vencedores e priorização de soluções tradicionais em detrimento de alternativas mais eficientes.

Baixa competição e concentração: um sinal de alerta. Apesar do elevado número de projetos cadastrados, o leilão apresentou baixo nível de competição efetiva, com deságio médio reduzido – em alguns casos praticamente inexistente.

O resultado foi a forte concentração em poucos grupos e tecnologias já estabelecidas. Isso não é um detalhe operacional. É um sinal de que o desenho do leilão limitou a competição real entre soluções, favorecendo ativos já estruturados, especialmente térmicas conectadas à infraestrutura de gás. Em um setor onde decisões de contratação moldam décadas de custos para consumidores e indústria, baixa competição significa alto risco de ineficiência alocativa.

Mapa regional: o paradoxo do Nordeste

O leilão também expõe um paradoxo geográfico importante. Uma parcela relevante das usinas contratadas está localizada no Nordeste – região que, ao mesmo tempo, enfrenta curtailment recorrente de energia eólica e solar por limitações de transmissão e baixa absorção local de carga.

Ou seja: o sistema já desperdiça energia renovável em determinados momentos e, ainda assim, opta por contratar potência térmica nos mesmos polos.

Casos como Pecém (CE), Parnaíba/Teresina (PI) e Porto de Sergipe (SE) ilustram esse descompasso. Nessas regiões, há evidências de restrições na rede e dificuldades para conectar novas cargas – inclusive projetos de data centers que poderiam ajudar a absorver excedentes de energia limpa.

Em outras palavras: nega-se acesso a consumo produtivo que reduziria desperdício, enquanto se contrata geração de reserva mais cara no mesmo território.

Isso não é apenas uma incoerência técnica.

É um erro de coordenação sistêmica.

A lógica da usina de reserva – e seu custo invisível.

O LRCAP não contrata energia, mas disponibilidade de potência. As usinas recebem uma remuneração fixa para estarem prontas a operar quando necessário, independentemente de gerar efetivamente ao longo do ano. É uma espécie de “seguro de capacidade”.

Esse modelo é legítimo. Mas ele exige duas condições para ser eficiente:

1. Forte competição entre tecnologias

2. Escolha das soluções de menor custo sistêmico

Nenhuma dessas condições foi plenamente atendida. O resultado é que o consumidor passa a pagar por uma infraestrutura que pode ser pouco utilizada, mas que, ainda assim, representa um custo fixo elevado – na casa de dezenas de bilhões por ano.

Gás, carvão e hidrelétricas: escolhas discutíveis

A predominância das térmicas a gás levanta uma questão econômica relevante. O gás natural é um insumo estratégico, com maior valor agregado quando utilizado na indústria – fertilizantes, petroquímica – do que na geração elétrica de reserva. Direcioná-lo massivamente para esse fim representa uma escolha de baixo retorno econômico relativo.

A presença de térmicas a carvão, por sua vez, é ainda mais problemática. Trata-se de uma tecnologia poluente, antiquada e pouco compatível com a flexibilidade exigida pelo sistema moderno.

Já as hidrelétricas continuam sendo ativos importantes, especialmente com reservatórios. Mas sua expansão marginal é cada vez mais cara, lenta e sujeita a restrições ambientais e hidrológicas.

Que fique claro: o problema não é usar essas fontes. É usá-las quase exclusivamente, ignorando alternativas complementares.

O que ficou de fora: armazenamento, digitalização e demanda

O ponto mais crítico do LRCAP talvez seja aquilo que ele não fez. O Brasil segue sem um marco regulatório robusto para armazenamento de energia em larga escala. Sistemas de baterias poderiam capturar excedentes renováveis e devolvê-los ao sistema com rapidez, reduzindo tanto o curtailment quanto a necessidade de despacho térmico.

Além disso, há ferramentas subutilizadas:

– resposta da demanda

– digitalização da rede