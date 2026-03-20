Um navio russo, Cuba sitiada e a volta da barbárie imperial

Quando um navio russo carregado de petróleo avança em direção a Cuba, em meio ao bloqueio imposto pelos Estados Unidos, não estamos diante de uma simples operação comercial. Estamos diante de uma cena histórica carregada de pólvora política.

O Anatoly Kolodkin, que saiu de Primorsk com cerca de 730 mil barris e deve chegar à Baía de Matanzas — a Cidade das Pontes, a Atenas de Cuba, devido ao seu rico patrimônio cultural e literário —, aproxima-se de uma ilha esmagada por apagões, escassez e colapso energético.

Um desafio ao cerco

Ligado à estatal russa Sovcomflot e listado entre embarcações sancionadas por EUA, União Europeia e Reino Unido, o petroleiro tornou-se mais do que uma embarcação. Tornou-se a imagem concreta de um desafio ao cerco de Washington.

Cuba recebe esse petróleo no limite. A ilha atravessa uma crise energética profunda, com sucessivos apagões, paralisação de serviços, redução do transporte e agravamento de uma rotina já marcada por falta de alimentos, medicamentos e perspectivas.

As reportagens mais consistentes indicam que Cuba produz apenas cerca de 40% do petróleo de que necessita e que a interrupção ou redução das remessas externas aprofundou a asfixia do sistema elétrico e da vida cotidiana.

Quando um país inteiro precisa esperar dramaticamente a chegada de um navio estrangeiro para manter usinas, hospitais e serviços essenciais funcionando, o que está em jogo já não é apenas economia. É sobrevivência.

Uma política de sufocamento

É aqui que a linguagem diplomática convencional se torna obscena. O que os porta-vozes chamam de "sanções", "pressão" ou "contenção" já não pode ser descrito de forma neutra.

Trata-se de uma política de sufocamento. Trata-se da tentativa deliberada de usar energia, escassez e exaustão social como instrumentos de coerção política.

O império do nosso tempo nem sempre precisa desembarcar tropas para devastar um país. Muitas vezes lhe basta bloquear fluxos, ameaçar fornecedores, encarecer a sobrevivência e transformar a infraestrutura civil em campo de batalha. O apagão, nesse contexto, deixa de ser acidente. Passa a funcionar como arma.

A chegada do Anatoly Kolodkin expõe também o fracasso moral e político dessa estratégia. Se o bloqueio produzisse estabilidade, legitimidade ou rendição, Washington não precisaria tratar uma carga de petróleo como assunto estratégico hemisférico.

O fato de Cuba buscar socorro energético na Rússia — e de um segundo navio, o Sea Horse, também aparecer nas reportagens levando cerca de 200 mil barris de diesel rumo ao Caribe — mostra que o cerco não é absoluto e que a ilha continua procurando brechas para respirar.

É justamente isso que torna o episódio explosivo. O petróleo que se aproxima de Matanzas não leva apenas combustível. Leva a prova concreta de que a política de asfixia encontra resistência material.

Isso não é detalhe

A pergunta inevitável é: até onde Donald Trump está disposto a ir? A resposta séria exige precisão. Até agora, não há evidência pública de ordem militar contra o Anatoly Kolodkin.

Ao contrário: o chefe do U.S. Southern Command, general Francis Donovan, declarou ao Senado que os Estados Unidos não estão preparando uma invasão ou ocupação de Cuba, afirmando que o foco atual é proteger a embaixada em Havana, a base de Guantánamo e responder a eventual crise migratória ou humanitária.

Esse dado importa porque impede exageros fáceis. Mas outro dado importa tanto quanto: se um general precisa negar publicamente preparativos de invasão, é porque a hipótese de escalada já entrou no campo do debate político real.

Esse risco não é imaginário. Nos últimos dias, cresceu em Washington a preocupação com uma possível aventura militar, e a própria cobertura internacional situou o episódio do navio russo dentro de um ambiente de hostilidade aberta, ameaças públicas e endurecimento da política energética contra Cuba.

Ainda que não haja sinal concreto de ataque iminente ao petroleiro, já existe preocupação institucional com o transbordamento dessa lógica de força. Num governo trumpista, isso não é detalhe. É alarme. Cuba não é uma ilha qualquer na imaginação estratégica dos Estados Unidos.

Cuba é trauma, obsessão e advertência histórica. Foi ali, em outubro de 1962, que a humanidade chegou mais perto de uma guerra nuclear em larga escala.

A Crise dos Mísseis não surgiu do nada. Ela foi precedida pela Revolução Cubana, pela aproximação de Havana com a União Soviética, pela fracassada invasão da Baía dos Porcos, apoiada pela CIA, e pelo próprio tabuleiro militar montado por Washington, que mantinha mísseis Júpiter na Turquia e na Itália, a curta distância estratégica de Moscou. Quando aviões U-2 fotografaram instalações soviéticas em Cuba, começaram os treze dias mais perigosos da Guerra Fria.

Cuba: ponto de demonstração de força

A escolha de Kennedy pela chamada "quarentena" naval mostrou, ao mesmo tempo, agressividade e contenção. Os Estados Unidos cercaram a ilha para impedir novas remessas militares soviéticas, enquanto o mundo assistia, com fôlego suspenso, à aproximação entre navios soviéticos e a linha de bloqueio americana.

A saída veio por diplomacia de bastidores. A União Soviética retirou os mísseis de Cuba, os EUA prometeram publicamente não invadir a ilha e, em acordo mantido em sigilo, aceitaram retirar seus mísseis da Turquia meses depois.

O episódio deixou uma lição brutal. Cuba nunca foi apenas Cuba para o poder imperial norte-americano. Sempre foi tratada como peça de tabuleiro, fronteira simbólica e ponto de demonstração de força.

Incapacidade de reconhecer limites

A utilidade dessa lembrança, hoje, não está em afirmar que 2026 é 1962 outra vez. Não é. Não há mísseis nucleares sendo instalados em Cuba. Mas a analogia histórica continua poderosa porque o padrão estrutural é reconhecível: Cuba volta a ser tratada como ponto de demonstração de força entre grandes potências.

O Caribe volta a ser visto por Washington como espaço de soberania limitada, onde o direito de uma nação latino-americana existir fora da disciplina imperial continua sendo encarado como afronta. A imagem de um navio russo trazendo petróleo para uma ilha sitiada reabre essa memória de forma incontornável.

E há algo ainda mais inquietante. Em 1962, no auge da Guerra Fria, os líderes dos dois lados ao menos reconheceram o abismo e recuaram dele. Hoje, o problema central do trumpismo é a incapacidade de reconhecer limites estáveis.

Sua lógica é a da intimidação constante, da humilhação pública do adversário, da teatralização da força e da conversão de crises internacionais em palco de demonstração viril de poder.

Quando essa lógica incide sobre Cuba — exausta, bloqueada, vulnerável e historicamente carregada de significado geopolítico —, o risco deixa de ser abstração. Passa a ser método.

O petróleo como arma

A cena do Anatoly Kolodkin aproximando-se de Cuba resume de forma quase pedagógica a nova barbárie do século XXI. Já não se trata apenas de tanques, invasões clássicas ou bombardeios cinematográficos.

Trata-se de controlar o oxigênio econômico de um país. Quem pode vender combustível. Quem pode transportar. Quem pode financiar. Quem será punido se ajudar. Quem deve temer tarifas, sanções ou represálias.

O poder imperial contemporâneo aprendeu a travar guerras de exaustão com aparência de legalidade administrativa. É uma violência menos barulhenta, mas não menos cruel.

Um estado de exceção regional

Por isso a reação de Washington ao petroleiro russo talvez nem precise assumir a forma imediata de ataque aberto para ser gravíssima.

A escalada mais plausível pode vir por outros meios: novas sanções, ameaças a terceiros países, intensificação do patrulhamento marítimo, pressões sobre seguradoras e operadores logísticos, criminalização de fornecedores e retórica cada vez mais belicista. O perigo real não é apenas uma guerra instantânea. É a normalização de um estado de exceção regional no Caribe, no qual a sobrevivência de uma população passa a ser tratada como variável legítima de coerção geopolítica.

Cuba aparece, mais uma vez, como laboratório. Ontem foi a ilha sitiada para impedir que o exemplo revolucionário irradiasse para a América Latina. Hoje é a ilha estrangulada para provar que nenhum projeto soberano pode sobreviver fora do circuito de obediência determinado por Washington.

O método muda de roupa, mas não de essência. A meta continua sendo dobrar pela dor aquilo que não foi possível controlar pela submissão. A fome energética torna-se dispositivo político. O apagão transforma-se em pedagogia do medo. E o navio russo converte-se em prova material de que o cerco ainda encontra contramovimentos.

Uma advertência histórica

A chegada do Anatoly Kolodkin a Cuba não é um detalhe periférico da conjuntura internacional. É um concentrado brutal do nosso tempo.

Nessa única cena estão reunidos o declínio da antiga ordem americana, o uso do bloqueio como arma de guerra, o retorno da presença russa ao Caribe, a vulnerabilidade extrema de uma população civil e a disposição de Washington de transformar energia em instrumento de disciplinamento político.

Em 1962, o mundo esteve à beira do extermínio nuclear e recuou. Em 2026, o perigo assume outra forma: menos espetacular, mais difuso, mais cínico — e talvez por isso mesmo mais perverso. O míssil de agora pode ser o bloqueio.

A ogiva pode ser o apagão. A guerra pode vir disfarçada de sanção, de patrulhamento "defensivo", de pressão econômica seletiva, de linguagem jurídica usada para legitimar o estrangulamento de um povo inteiro.

Normalização da crueldade

O que está em disputa, no fundo, não são apenas barris de petróleo nem a atracação de um navio em Matanzas. O que está em disputa é o direito de Cuba existir sem se ajoelhar. É o direito de uma ilha latino-americana não ser condenada à fome energética para satisfazer a fantasia imperial de que Washington continua autorizado a decidir quem governa, quem comercia e quem respira no Caribe.

Se o Anatoly Kolodkin atracar, não será apenas uma entrega de combustível. Será uma derrota simbólica da política de asfixia. Será a prova de que o império pode cercar, punir e ameaçar, mas não converte automaticamente soberania em rendição. É justamente aí que mora a advertência histórica. Sempre que Cuba volta ao centro do tabuleiro global, o mundo deveria acender todos os alarmes. Não porque a história se repita mecanicamente, mas porque o método permanece reconhecível: primeiro o cerco, depois a desumanização, depois a naturalização da violência em nome da ordem.

O petroleiro russo que se aproxima da ilha não carrega apenas combustível. Carrega uma denúncia. Denuncia que o bloqueio deixou de ser mera linguagem diplomática e passou a operar como arma de exaustão social. Denuncia que a barbárie imperial já não se esconde.

E denuncia que o Caribe volta a ser um dos lugares onde a humanidade testa, mais uma vez, até onde aceita ir na normalização da crueldade.